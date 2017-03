Az utolsó tárgyalási napon a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség képviselője vádbeszédében azt állította: a lefoglalt nagy mennyiségű pirotechnikai anyag alkalmas volt a testi épség vagy akár emberélet veszélyeztetésére. Az ügyész szerint a házkutatások során Szőcs Zoltán befolyásolta a tanúkat, Beke Istvánnak pedig valóban szándékában állt robbantani. Az ügyész azt is kifejtette, a HVIM fasiszta jellegű, idegengyűlő, rasszista szervezet, amelyet be kell tiltani Romániában.

A védelem a vádlottak felmentését kérte. Szőcs Zoltán ügyvédje elmondta, nem bizonyítható, hogy Szőcs megbízta volna Bekét a robbanószerek beszerzésével, csupán annyit mondott, hogy van otthon egy doboz petárdája. Ha valóban terrortámadásra készültek volna, akkor annak több nyoma lenne, nem csak egy csonka hangfelvétel. Az utolsó szó jogán Szőcs és Beke is ártatlannak mondta magát, képtelenségnek nevezve a feltételezést, hogy saját közösségükben, egy magyar többségű kisvárosban akartak volna a románság ellen irányuló merényletet elkövetni robbantásra alkalmatlan petárdákkal.

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség tavaly májusban emelt vádat Beke István és Szőcs Zoltán ellen, előbbit közösség elleni merényletkísérlettel, valamint a robbanóanyagokra vonatkozó szabályok megsértésének a kísérletével, utóbbit közösség elleni merényletre való felbujtással, a robbanóanyagokra vonatkozó szabályok megsértésére történő felbujtással vádolják. A közösség elleni merényletet életfogytiglani börtönbüntetéssel vagy 15-től 25 évig terjedő börtönnel bünteti a Btk., a kísérletet pedig a végrehajtott bűncselekményért kiszabható büntetés felével – életfogytiglani esetén 10-től 20 évig terjedő börtönnel – bünteti. A HVIM székelyföldi aktivistái ellen azonban a terrorizmusra vonatkozó, 2004-ben hatályba lépett 535-ös törvény alapján emeltek vádat, amely szerint a büntetés időtartamának harmadával kell súlyosbítani a Btk. által előírt szabadságvesztést, ha a bűncselekmény a közösség megfélemlítését célozta. A táblabíróság április 7-én hirdet ítéletet első fokon.