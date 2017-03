A step by step és Waldorf alternatív oktatásban minden hely betelt mind a magyar, mind a román tagozaton, a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban három hely maradt üresen a magyar osztályban és nyolc a román csoportban. A megyei tanfelügyelőség ötven hagyományos magyar osztályban hirdetett helyeket, a Váradi-iskolában jegyzett túljelentkezés miatt ezt megtoldotta eggyel, így ebben a tanodában három hagyományos és egy step by step osztály indul, a román osztály léte kérdéses, mivel ide egyelőre csak nyolcan jelentkeztek. Népszerűnek bizonyult a Mikes Kelemen Elméleti Líceum, a Református Kollégium és a Nagy Mózes Elméleti Líceum is, ahol minden hely betelt.

A városon üresen maradt magyar helyek tekintetében a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium vezet, itt húsz helyre lehet még jelentkezni, tizennyolc hely üres a kézdivásárhelyi Petőfi Sándor- és tizenhat a Turóczi Mózes Általános Iskolában, tizenhárom, illetve tizenegy a megyeközponti Nicolae Colan és az Ady Endre Általános Iskolában. A községközponti iskolák többségében alig néhány helyre lehet még iratkozni, kivétel a gelencei Jancsó Benedek Általános Iskola, ahol tíz helyet még nem töltöttek be, a falusi összevont osztályokban meghirdetett 328-as létszám helyett egyelőre 252-vel számolnak. Tapasztalat szerint a külföldön dolgozó roma családok csak tanévkezdés előtt jelzik, hogy hatéves gyermeküket iskolába íratnák.

Arról egyelőre nem készült kimutatás, hogy Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen, ahol iskolakörzetek működnek, hány gyermeket írtak be ideiglenes lakhely szerinti igazolással, de tekintve, hogy a hónapokkal ezelőtt jóváhagyott beiskolázási tervet az adott körzetben lakó gyermekek létszámához igazították, feltételezhető, hogy ahol nagy volt a túljelentkezés, ott a szülők átigazoltak. Lapunk érdeklődésére Kiss Imre megyei főtanfelügyelő azt mondta, az iskolakörzet vonatkozásában törvény szerint nem lehet különbséget tenni az állandó és az ideiglenes lakhely között, így azt, aki rendelkezik a megfelelő igazolással, kötelezően be kell írni. Összesítve az iratkozás eddigi eredményét: a 2221 helyből 372 maradt a tegnap kezdődött második fordulóra, a végső listát március 6-án teszik közzé.