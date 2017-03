A kancelláriaminiszter, mint mondta, Orbán Viktor kormányfő megbízásából és képviseletében érkezett a sörgyárba. Elkísérte Hódmezővásárhely teljes önkormányzati képviselő-testülete, amely az Igazi Csíki Sör betiltását követően a felperes Heineken termékeinek bojkottjára szólított fel. A határozat kezdeményezője, Bálint Gabriella önkormányzati képviselő Szentsimonban kijelentette: nem hagyják magukra a csíki székelyeket a multinacionális cég elleni harcban.

Lázár János közölte, a magyar kormány tárgyalásra biztatja a Heinekent és a Csíki Sör Manufaktúrát a védjegyhasználat vitájában. Reményét fejezte ki, hogy egy hónapon belül megnyugtató megállapodás születhet Dávid és Góliát harcában. Közölte, a magyar kormány képviselői az elmúlt napokban a Heineken Magyarország menedzsmentjével és Hollandia budapesti nagykövetével is tárgyaltak, és arra kérték partnereiket, hogy segítsenek a csíki sörvita megegyezéses rendezésében. Megjegyezte: tisztelik, hogy a Heineken Magyarországon és Erdélyben is magyaroknak ad munkát, és jelentős mennyiségű adót fizet. Ezért a Heineken csoporttól azt kérik, érvényesítse az élni és élni hagyni elvet. Amennyiben a Heineken nem mutat együttműködést, és továbbra is el akarja taposni az Igazi Csíki Sört, a kormány kezében még számos olyan eszköz van, amelyeket készen állnak bevetni a magyar nemzeti érdek védelmében, válaszolta újságírói kérdésre a miniszter. Bejelentette: 8 ezer hektoliterről 200 ezer hektoliterre fogják emelni a manufakturális sörgyárak jövedékiadó-kedvezményét, s ez az intézkedés a Magyarországon forgalmazott Igazi Csíki Sörre és érvényes.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke kijelentette: az Igazi Csíki Sör székely termék védjeggyel rendelkezik, így szerződésben vállalt kötelezettségük fellépni a sörgyártó védelmében.

Lénárd András, a sörmanufaktúra vezetője elmondta, két napja tárgyalásokat kezdtek a Heineken Románia képviselőivel, és bízik abban, hogy észszerű megoldás születik.



Lázár János Háromszéken

Csíkszentsimoni látogatása után Lázár János tegnap Sepsiszentgyörgyre is ellátogatott, helyi elöljárókkal találkozott, kora este pedig a város főterén sétált Antal Árpád polgármester és Tamás Sándor megyeitanács-elnök társaságában. A Háromszék érdeklődésére a budapesti Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke megbízásából érkezett Sepsiszentgyörgyre, hogy a város fejlesztési lehetőségeiről tárgyaljanak a háromszéki vezetőkkel. A magyar kormány stratégiai partnerének tekinti nemcsak a városvezetést, de a város minden polgárát is – hangsúlyozta lapunknak adott rövid nyilatkozatában Lázár János. Információink szerint a politikus ma Bereckbe látogat – a felső-háromszéki település még akkor kötött testvérvárosi szerződést Hódmezővásárhellyel, amikor a magyarországi város polgármestere Lázár János volt. (farcádi)