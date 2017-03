Szoktál viccelődni? Megesik. A legtöbb ember egyet kacag, s elfelejti a viccet. Aki nem érti, megharagszik. A szándék is fontos, bizonyíték rá a paragrafus: ha előre megfontolt a bűn, a törvény jobban sújtja. Az is számít, folytatólagosan követ el valaki bűncselekményt, vagy csak felindultságból.



A jó ügyvéd bebizonyítja, a folytatólagosság csak felindultság.

Ha bíróságon folyna a vita, perpartnerem bizakodna, megnyeri a pert, én, hogy én nyerem. Jogállamban nyernék, de milyen jogállam, ahol a fehérgalléros bűnözők kisétálnak a törvények kiskapuin, és a büntetett előélet előny? A jobb létre szenderültek lelkeit is mentse meg az Isten, akik e tájon éltek, aminek a neve ma Románia. Magyarországon – a kiegyensúlyozottság kedvéért – végre magas szinten folyik a 2006-os rendőri túlkapások ügye, a magasabb vezetőket szinte mind felmentették, Gergényit kéthavi fizetésének megfelelő összeggel késztetnék lelkiismeret-furdalásra. Gergényi ügyvédje kijelentette, a tábornok úr semmi néven nevezendő bűnt nem követett el. A megnyomorítottak füle hallatára. Nem írhatom, a szeme láttára, akinek kilőtték a szemét. Ide jutunk, ha nem nevezzük nevén a dolgokat.

A jog nyelvezete annyira hasonlít, mondjuk, a glosszáéhoz, mint Makó Jeruzsálemhez. Törvényismereteink foghíjasak, de azért megértjük, mennyi az annyi év, soknak vagy kevésnek tűnik néha, azon csodálkozunk, olyanokat tiltanak el közügyek gyakorlásától, akik nem is akartak tenni semmit a közért, csak zsebre. Jobb lenne, ha lapátra ítélnék, és saját zsebüktől tiltanák el. Azon nem csodálkozunk, hanem félünk, nehogy terrorfegyvernek minősítsék a petárdát. A kézdivásárhelyi fiatalokra gondolok. Kicsi kell a valóságtól való elrugaszkodáshoz.

Van valami, amivel a jog sem tud mit kezdeni, a védőfelszerelés nincs legyártva. Az áskálódás. A sunyiságtól a rágalmazásig, a kisstílűségtől a kivagyiságig terjed. Nem a testi, a lelki épséget veszélyezteti. Az irigység posványában mutálódik a vírus. Származása tisztázatlan, akár az indoeurópai népeké. Olykor a mundér becsületének védelmében száll síkra. Felhők mögötti hold, nem látszik, de ott van. Fosszilis energiával működik, majd csak üresen hagyja csizmáját – gondolnánk.

Az, aki másnak vermet ás közmondást megcsúfolva, nem maga esik bele, hanem akinek ássa. Neve innen ered. A törvény az alamusziságot nem, a jó hírnév megsértését bünteti. A kettő között kígyózik. Hátsó gondolatai előre megfontoltak. A „köztünk maradjon” konspiratív vélemény szabad.

Védőoltás a humor volna, ellenszere a nyílt, egyenes beszéd – lehetne. De sokszor úgy vesszük, mintha divatjamúlt – nem kóser, hogy nézne ki – lenne. Megkockáztatnám, tán nem is létezik, de a kocka el van vesztve. Aki úgy véli, nincs áskálódás, ilyent nem látott-hallott, jelentkezzen. Ha vírushordozó, bánjunk vele kesztyűs kézzel. Mint szódás a lovával.

SZURKOS ANDRÁS