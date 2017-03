Egész napos rendezvénysorozattal ünnepli idén a színház világnapját a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház, amely során március 27-én, hétfőn a prózai társulat mellett az M Stúdió Mozgásszínház és a Cimborák Bábszínház is bemutatja egy-egy előadását, ezenkívül pedig a főtéren is rendhagyó színházi események várják az érdeklődőket.



A Cimborák Bábszínház Nagy-Lázár József által rendezett, A három kismalac című bábjátékát 12 és 17 órától a kamarateremben mutatják be, az M Stúdió Mozgásszínház Tavaszi áldozat című, Andrea Gavriliu által rendezett produkciója 12 és 19 órától látható a Háromszék Táncstúdióban, a Tamási Áron Színház Pénz az égből című, Zakariás Zalán által színre vitt komédiáját pedig este 20 órától tekinthetik meg a nézők a nagyteremben. Utóbbi előadást élőben közvetítik a főtéren.

Az elmúlt négy tematikus év folytatásaként meghirdetett Közösségi részvétel évének színházi világnapján más események is várják az érdeklődőket a főtéren: jelképes összegekért régi plakátok és műsorfüzetek kerülnek kiárusításra, a Pénz az égből című előadás ideje alatt a Tein teaház és az Indivino borház teraszán színészek szolgálnak fel, és az Isabelle Huppert francia színésznő által megfogalmazott idei színházi világnapi üzenetet is rendhagyó módon közvetíti majd a színház.

A világnap alkalmából szervezett programsorozat a Tamási Áron Színház, a Kónya Ádám Művelődési Ház és a városimázs iroda együttműködésében valósul meg, és remek alkalmat biztosít minden városlakónak az erőteljes közösségi részvételre. Kétségtelen, hogy az ilyen rendezvények sikere, ahogy a színházi előadásoké is, a közönségen is múlik. Ha kevésbé lenne nyitott ez a közönség, talán nem lenne ma Sepsiszentgyörgy a magyar nyelvű színházművészet egyik erős bástyája. Úgy ünnepeljünk tehát március 27-én, mintha egy kicsit rólunk is szólna ez a nap.