Színházi világnap A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház a világnapra egész napos rendezvénysorozattal készült, kilépve a színház falain kívülre is. Ma a következő programkínálattal várják az érdeklődőket: 12 és 19 órától az M Stúdió Mozgásszínház előadásában az Andrea Gavriliu által Igor Sztravinszkij zenéjére rendezett Tavaszi áldozatot nézhetik meg a Háromszék Táncstúdióban; a Tamási Áron Színház Ray Cooney Zakariás Zalán által színpadra vitt, Pénz az égből című vígjátékát 20 órától játssza a nagyteremben. Az előadást élőben közvetítik a főtéren is.



A közösségi részvétel évében ünnepelt színházi világnap alkalmából az előadások és a főtéri élő közvetítés mellett különböző meglepetésekkel is készülnek: az érdeklődők régi plakátokat és műsorfüzeteket vásárolhatnak a téren, a Pénz az égből című előadás ideje alatt a Tein Teaház és az Indivino teraszán színészek veszik fel a rendelést és szolgálják fel az italokat. Mindemellett az idei világnapi üzenetet, amelyet Isabelle Huppert francia színésznő fogalmazott meg, rendhagyó módon fogják közvetíteni.

A színházi világnap alkalmából szervezett program a Tamási Áron Színház, a Kónya Ádám Művelődési Ház és a városimázs-iroda együttműködésével valósul meg, és remek alkalmat nyújt arra, hogy a sepsiszentgyörgyi lakosokat erőteljesebb közösségi részvételre buzdítsák. Szeretettel várnak minden ünnepelni vágyó színházkedvelőt.



Színház

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház műsorán ma 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Jóemberek (rendező: Bezsán Noémi). Az előadásokra (a maiakra is) érvényesek az Ábel-bérletek, helyet lefoglalni, jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában (telefon: 0267 312 104) és a www.biletmaster.ro oldalon lehet.

ANDREI MUREŞANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház szerdán 19 órától Jurnal de România (rendező: Carmen Lidia Vidu) című előadását játssza a Művész Teremben.



Bábszínház

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház A három kismalac című előadását ma 12 és 18 órától a kamarateremben a színházi világnap alkalmából mutatja be (rendező: Nagy Lázár József); A rest legényről című bábelőadást csütörtökön 11 és 13 órától, pénteken 10 és 12 órától a Háromszék Táncstúdióban láthatja a közönség. Helyfoglalás, csoportos jelentkezés a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonon. Jegyet váltani az előadás előtt fél órával lehet a helyszínen 7 lejért, kísérő pedagógusoknak ingyenes.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) programján: MA: 18-tól Szépség és a szörnyeteg (amerikai musical, 123 perc) – román felirattal; 18.15-től Bukós szakasz (amerikai akcióvígjáték, 100 perc ) – román felirattal; 20.15-től Alibi.com (francia komédia, 90 perc) – román felirattal, 20.30-tól Sleepless (amerikai akciófilm, 95 perc) – román felirattal. KEDDEN: 18-tól Szépség és a szörnyeteg; 18.15-től Bukós szakasz; 20.15-től Alibi.com; 20.30-tól Sleepless. Részletek a www.arta.cityplex.ro/hu honlapon.



Képernyő

Az RTV1 mai műsora 15.10 órától: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttereinek rovata. * Képzelt kávéház: A bocsánat, 2. rész – A magánéletben, a spirituális szférában hogyan viszonyulunk az erkölcsi magatartás maximumához, a bocsánatkéréshez és megbocsátáshoz? A Képzelt kávéház vendégei magánéleti, teológiai, pszichológiai és filozófiai vagy éppen a szülő-gyermek kapcsolata felől tálalják a témát. B. Nagy Veronika műsora. * Suliriporter – Nagybányán új iskolaépületet kap a Németh László Líceum. Az egykori református iskolába az óvodások és az alsó tagozatosok fognak járni. A visszaszolgáltatás nem ütközött semmiféle jogi akadályba, s az új iskolát közösen készíti elő az önkormányzat a református egyházzal, s ehhez a magyar állam is hozzájárult jelentős összeggel.



Előadás

Az 1867-es kiegyezés 150. évfordulója alkalmából ma 18 órától Raffay Ernő történészprofesszor tart előadást a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében a Sepsiszéki Székely Tanács és a Magyar Erdélyért Egyesület szervezésében.



Arany János-emlékest

Kovásznán az Ignácz Rózsa Irodalmi Klub szervezésében kedden 18 órától Arany Jánosra emlékeznek születésének 200. évfordulója alkalmából a művelődési ház Ignácz Rózsa Termében. A Bomlott cimbalom (Arany ismeretlen arca) című emlékműsor meghívottja Marosán Csaba színművész (Kolozsvár). Levetítik a Budapesten élnek Arany utódok: Arany Ágnes és Arany Éva című kisfilmet.



Tortoma Önképzőkör

* Baróton az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében a megszokottól eltérően ma (és nem kedden) 19 órától a baróti Fehér János művészettörténész bemutatja Az olaszteleki Daniel-kastély és 17. századi falképei című, az olaszteleki Daniel Kastély Egyesület által 2016-ban kiadott kötetét. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

* Március 31-én, pénteken 18 órától ugyanott Túlélés vagy népszolgálat? Mikó Imre és a Securitate címmel dokumentumfilmet vetítenek, majd beszélgetés lesz. Meghívott: Kökösi Attila (Brassó). Házigazda: Demeter László muzeológus.



Előadás gyógynövényekről

Macalik Ernő biológus április 4-én, kedden 11 órától Gyógynövényekkel egészségünkért címmel tart előadást a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központjában (Sepsiszentgyörgy, Csíki utca 50. szám). Az előadás során betekintést nyerhetnek a gyógynövénytermesztés rövid történetébe, megtudhatják, hogy mi a gyógynövényhasználat helye a terápiák rendszerében, megismerkedhetnek a gyógynövények gyűjtésének és termesztésének technikáival, és megtudhatják, mit érdemes tartani a házi gyógynövénypatikában. Az előadást követően bemutatják a dr. Cseke Péter által szerkesztett Eke és toll – dr. Nagy Miklós emlékezete című könyvet. A rendezvény nyitott minden érdeklődő előtt, viszont a helyek korlátozott száma miatt előzetes bejelentkezés szükséges a szekely.judit@ms.sapietia.ro, abod.eva@ms.sapientia.ro e-mail-címen vagy a 0740 170 100-as, 0747 331 233-as telefonon.



Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai március 29-én, szerdán 16–18 óráig Bereckben a kultúrotthonban, illetve 18–20 óráig Kézdimartonoson az iskolában fogadják az érdeklődőket, és az igénylőknek összeállítják magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, valamint a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében és az útlevél igénylésében is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti 23-as Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

KÉZIMUNKAKÖR. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától a Háromszéki fürge ujjak kézimunkakörbe várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset egyaránt.

NYÍLT NAP. A sepsiszentgyörgyi Benedek Elek Napközi Otthon kedden 9.30–11 óráig nyílt napot tart a magyar és a román csoportban. A szülők betekintést nyerhetnek az óvodai életbe, ízelítőt kapnak az óvónők oktató-nevelői munkájából.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig a kovásznai kultúrotthon épületében és keddenként 9–12 óráig a székházban (Kós Károly út 7. szám) vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket ma 12–20 óráig Oltszemen és Zalánban, kedden és szerdán Kőröspatakon gyűjti.

KÖZGYŰLÉS. A Nyugdíjasok Sugás Szervezete értesíti tagjait, hogy március 29-én 11 órától tartja közgyűlését a Kónya Ádám Művelődési Házban. Ha a gyűlés határozatképtelen, a következőt március 30-án 11 órára hívják össze.