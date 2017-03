Ezt tudja az új Aston Martin. Jó ideje nyílt titok, hogy a kékvérű brit gyártó és a Red Bull Advanced Technologies közösen fejleszt egy új generációs sportkocsit, amelyet egészen mostanáig egyszerűen csak AM-RB 001 néven emlegetett mindenki. Most azonban végre kiderült, hogy a sok milliárdos által várt járműnek mi lesz a végleges neve. Ez pedig nem más, mint az Aston Martin Valkyrie.



A 150 példányban legyártandó Valkyrie-ben egy 6,5 literes lökettérforgatú V12-es szívómotor kap helyet. A Forma–1-ből eredeztethető fejlett hibrid technológiát felvonultató autó motorját a Cosworth fejleszti, és bár pontos teljesítményadatait egyelőre sűrű homály fedi, sokat sejtet, hogy a fejlesztők 400 km/h-s végsebességről beszélnek. De ami talán ennél is érdekesebb, hogy a Valkyrie-vel várhatóan kevesebb mint 10 másodperc alatt lehet majd állóhelyzetből 320 km/h-s tempóra gyorsítani.

A mindössze egytonnás jármű tradicionálisan nagy hátsószárny nélkül is hatalmas leszorítóerő­vel kecsegtet, ami kanyarokban állítólag akár 4,5 G-s oldalgyorsulást is lehetővé tesz. Összehasonlításképp, a McLaren P1 e tekintetben „csak” 2 G-re képes.