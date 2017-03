Bár már nem készít közvetlenül telefonokat, a BlackBerry azért gondoskodik arról, hogy ne feledkezzenek meg róla. Van és lesz is még BlackBerry-telefon, de azokat már nem a BlackBerry gyártja, gondoljunk csak a TLC nevével fémjelzett KEYOne-ra, vagy az indonéz piacra szánt BlackBerry Aurorára – olvasható a hvg.hu portálon.



A BlackBerry úgy döntött, inkább a szoftverre koncentrál, és februárban már meg is jelent a BlackBerry Notable (egy tartalomkészítő és -megosztó alkalmazás), most pedig a Privacy Shade nevű androidos appal rukkolt ki a cég. Ez az alkalmazás, akárcsak a BlackBerry egyes hardverei, a biztonságra fókuszál, lehetővé teszi, hogy úgy lehessen olvasni az e-maileket, üzeneteket, személyes tartalmakat, hogy mások ne kukucskálhassanak bele abba. Így homályba veszhetnek a képernyő azon részei, amelyeket nem aktívan néznek, azaz a kíváncsiskodó szemek csak sötét foltokat látnak, viszont a felhasználó a kijelző azon részeivel is aktív kapcsolatban maradhat. Az árnyék átlátszóságát a környezetnek megfelelően lehet beállítani.

A Privacy Shade letölthető a Google Playből, és az Android 7.0 Nougatot vagy újabb verziót futtató készülékeken a Quick Settingshez adható hozzá.