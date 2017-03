Elkészült a Lockheed Martin a teherautóra telepíthető, 60 kilowattos lézerágyújával, amelyet átadnak a hadseregnek kipróbálásra. Ezt a cég tíz napja jelentette be a Washington Post híradása szerint. A fegyver úgy működik, hogy több lézersugarat kombinál egy erős nyalábba, így éri el a megfelelő teljesítményt és pusztítóerőt – adta hírül a hvg.hu internetes portál.



A hadseregnek nagy szüksége van a lézerfegyverekre, elsősorban azért, mert a pár száz dolláros, kereskedelmi forgalomban kapható drónok ellen költséghatékony megoldást jelenthet. Ezeket egyre gyakrabban használják nemcsak reguláris hadseregek, hanem terrorszervezetek, így az Iszlám Állam is. David Perkins tábornok a problémát azzal az esettel illusztrálta, amikor egy bolti drónt szedtek le Patriot rakétával, amelynek darabja hárommillió dollárba kerül.

A lézer azért is előnyös, mert gyorsan és pontosan lehet célozni vele, így alkalmas fegyver az irányított lövedékek, aknavetőgránátok és más kisméretű, de „puha célpontok”, magyarul drónok ellen. Ezenkívül a rakéták és gépágyúk gyakran okoznak járulékos károkat, míg a lézer csak a célpontot semmisíti meg.

A haditengerészetnek van már működő lézerfegyvere, a kihívás abban állt, hogy az energiaellátást biztosítsák egy hajónál kisebb, szárazföldi platformon. Ezt oldotta meg a Lockheed Martin, így a fegyver egy szabványos katonai teherautóra is felszerelhető. Természetesen a számítógépes grafikán csak a látvány kedvéért látható a piros nyaláb, a valóságban a lézer nem látszik működés közben.