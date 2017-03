A megszokottól eltérően nem a hazai zöld-fehér, hanem az idegenbeli sárga-fekete mezben lépett pályára a Sepsi FC, amely tegnap délután hatgólos különbséggel kapott ki a roppant sportszerűen futballozó Dévától az élvonalbeli futsalbajnokság 22. fordulójában, amely egyben az alapszakasz utolsó fordulója is volt. A végső sikerre is esélyes Hunyad megyeiek végig magabiztosan játszva, az első sípszótól az utolsóig kézben tartották a mérkőzést, és simán hozták a kötelező győzelmet. A két csapat közötti különbséget híven tükrözi az a tény, hogy amíg mi csak tizenegyszer lőttünk kapura, addig vendégeink negyvenszer próbálkoztak. A találkozó legjobbja a szentgyörgyiek kapusa, Kisgyörgy volt, aki parádés védéseivel többször is megmentette csapatát.

Szentgyörgyi középkezdés után a vendégek gyorsan átvették a kezdeményezést, és második próbálkozásukat gólra is váltották. A 2. percben Matei R. a hatos széléről lőtte ki a bal hosszút (0–1). Kevéssel később Obadă növelhette volna a Déva előnyét, de nem tudta becsapni a jó napot kifogó hálóőrünket. Az 5. percben Bocz volt szemfüles, s egy előrevágott labdára csapott le, majd kicselezte Toniţát, és az üres kapuba gurított (1–1). A 6. percben kétszer is zörgött a hálónk: előbb Henrique, majd Moreira lőtt gólt nekünk (1–3). Az első félidő felénél Kanyó és Pavel lövésénél kellett résen lennie Toniţának, a 17. percben Matei M. pedig a felső lécet találta el közelről, és kétgólos hátrányban vonultunk szünetre.

A térfélcserét követően beszorultunk a kapunk elé, s a dévaiak egy perc leforgása alatt négyszer jutottak szöglethez. A 23. percben egy jól begyakorolt figura után Obadă szerzett gólt (1–4), majd Henrique második találatával már néggyel vezetett a Déva (1–5). A vendégek szép és fölényes játékára nem találtuk az ellenszert, előttünk viszont ritkán adódott lehetőség, azok is többnyire kontrából… A 32. percben Pavel 12 méterről mellé bombázott, majd Ţicalo lövését lábbal védte Toniţă. A 36. percben Henrique triplázott (1–6), majd a 38.-ban Obadă beállította az 1–7-es végeredményt.

Az utolsó alapszakaszbeli meccsének első félidejében bátran fociztak Farkas Attila tanítványai, akik a második játékrészben futottak az eredmény után, és végül két vállra fektetette őket a rutinosabb dévai csapat.