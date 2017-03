Nagyajta–Ozsdolai FC 1–2

Nagyajta, mintegy 80 néző. Vezette: Gecse Albert. Nagyajta: Simionescu–Incze R., Grădinaru, Pavel, Pleşa, Gulie, Szabó, Arherie, Manea, Tankó, Ştefănuci. Játszott még: Moise. Ozsdolai FC: Bogleş–Szűcs, Tódor, Mihály N., Mihály F., Borbáth, Ilyés, Tóth, Kovács, Papp, Asztalos. Játszott még: Nagy, Bencze, Vitán. Gólszerzők: Manea (47.), illetve Mihály N. (70.), Vitán (78.). Ifjúságiak: 2–4.

Sportszerű mérkőzést játszottak a felek, ahol a vendégek jobban kihasználták a helyzeteiket, és a három ponttal mehettek haza. Bartha István Zsolt

Perkő–Papolci FC 1–3

Kézdiszentlélek, mintegy 100 néző. Vezette: Cristian Moldoveanu. Perkő: Cornea–Marthi, Panaite, Forró, Daragus, Csulak, Sipos, Kovásznai, Dima, Chifor, Bartók R. Játszott még: Kovács, Jakab, Butnaru. Papolci FC: Dănălache–Bodolan, David, Roşca, Farczádi Cs., Cătănescu, Ichimescu, Chioaşcă, Spetcu, Farczádi T., Liţă. Játszott még: Oancea, Tudorie. Gólszerzők: Chifor 5., illetve Spetcu 2., 15., Farczádi T. 13. Ifjúságiak: 1–2. Kiállítva: Farczádi Cs. (75.).

Az első negyedórában minden eldőlt, hiszen négy alkalommal is betaláltak a csapatok. A folytatásban kiegyensúlyozott volt a játék, viszont ez már nem változtatott a végkimenetelen. Voloncs Barna

Réty–Bardoc 3–1

Réty, mintegy 150 néző. Vezette: Robert George Dumitru. Réty: Tánczos–Farkas, Pelo, Mántó, Kiss, Ciorăşteanu, Varvara, Bercaru, Foca, Majos, Ciobotaru. Játszott még: Zöld, Brujan. Bardoc: Herman–Barabás, Lázár N., Pál, Molnár, Szabó, Balázsi, Szakács, Bedő L., Bedő I., Lázár J. Játszott még: Kopecky, Dénes, Varga, Tókos. Gólszerzők: Ciobotaru (10.), Majos (61., 79.), illetve Szabó (38.). Ifjúságiak: 3–5.

A nehéz pálya ellenére kemény és színvonalas mérkőzés volt. A hazai csapat kilencven percen keresztül uralta a találkozót, és a gólhelyzeteket is kihasználta. Koréh Gyula

Csernátoni FC–Gelence 0–2

Csernáton, mintegy 180 néző. Vezette: Buceleanu Lóránt. Csernátoni FC: Szabó–Pop, Bajka, Handra, Ungureanu, Orbán, Popa, Kajcsarácz, Ionescu, Tuvichi, Lengyel. Játszott még: Grigoraş. Gelence: Gătej–Marincea, Stana, Márkos, Pap, Sala, Dascălu, Bărbăşescu, Micu, Bodean, Dorvoş. Játszott még: Gáspár, Audi. Gólszerzők: Sala (25.), Dorvoş (76.). Ifjúságiak: 2–3.

A hó miatt nehéz pályán játszottak a csapatok, viszont már a 25. percben egy szabadrúgást követően eredményes volt a vendégalakulat. A folytatásban is a címvédő akarata érvényesült, viszont a második félidőben a hazaiaknak is volt néhány gólhelyzetük, de nem tudták berúgni, majd a 76. percben Dorvoş végleg eldöntötte a három pont sorsát. Kerekes Tibor

További eredmények: Kovászna–Uzon 2–2 (gólszerzők: Székely 16. – tizenegyesből, Sorescu 49., illetve Gábor 12., 34./ifjúságiak: 7–0), Illyefalva–Bölön 1–0 (gsz.: Pulugor 27./ifjúságiak 0–15), Barót–Kilyén 3–0 (hivatalból).



A rangsor:

1. Gelence 16 0 2 62–20 48

2. KSE 14 2 2 70–10 44

3. Papolc 14 2 2 60–20 44

4. Csernáton 10 3 5 47–23 33

5. Uzon 10 3 5 51–37 33

6. Réty 10 2 6 40–34 32

7. Bardoc 8 4 6 31–29 28

8. Perkő 7 4 7 45–32 25

9. Nagyajta 7 1 10 36–30 22

10. Bölön 6 1 11 23–41 19

11. Kovászna 5 3 10 25–49 18

12. Illyefalva 5 1 12 25–46 16

13. Kilyén 4 3 11 23–42 15

14. Barót 4 2 12 15–66 14

15. Bereck 3 3 12 22–49 12

16. Ozsdola 3 2 13 11–58 11

A 19. forduló mérkőzései: Papolci FC–Csernátoni FC, Gelence–Nagyajta, Ozsdolai FC–Barót, Kilyén–KSE 0–3 (hivatalból), Berecki FC–Réty, Bardoc–Illyefalva, Bölön–Kovászna, Uzon–Perkő. (m)