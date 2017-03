A 40. perctől emberhátrányban játszó Sepsi OSK megérdemelt 3–1 arányú győzelmet aratott hazai pályán Hadnagy Attila duplájának és Sebastian Ghinga találatának köszönhetően a Szatmárnémeti Olimpia ellen a II. ligás labdarúgó-bajnokság 26. fordulójában. Ez volt a piros-fehérek idénybeli 9. hazai sikere, összességében pedig 14 alkalommal hagyták el a pályát három ponttal a tarsolyukban.

Már a mérkőzés 17. percében megszerezhette volna a vezetést Hadnagy, aki mintegy 22 méterről végezhetett el szabadrúgást, viszont a jobb felső felé tartó labdát Şuta bravúrral szögletre tolta. Egy perccel később már tombolhatott a háromszéki szurkolótábor, hiszen Minciună szabadrúgását a felszabadítani próbáló Duruş passzolta tovább, a bal oldalon pedig Hadnagy érkezett, és hat méterről a hálóba lőtt (1–0). Nem sokkal később egy védelmi hibát követően egyenlített a szatmári csapat: Şuta kirúgását Kanaloş tette tovább a Dumbravă és Răduţoiu mellett elszaladó Pop elé, aki tizenhat méterről kilőtte a bal alsó sarkot (1–1). Még az első félidő hajrájához közeledve megszerezte második találatát a Sepsi OSK, miután a 37. percben Minciună bal oldali szögletét a szatmári védők között jó ütemben felugró Ghinga csúsztatta fejjel a hálóba (2–1). A 40. percben emberhátrányba került a szentgyörgyi csapat: Krausz maradt a földön a térdét fájlalva, miután az őt szabályosan szerelő Minciună lábával ütközött, viszont a játékvezető másképp látta az esetet, és kiállította a piros-fehér mezes középpályást.

A második félidőben nem volt érezhető az emberhátrány, sőt, a Valentin Suciu által irányított csapat továbbra is folyamatosan támadt, és több gólhelyzetet is kidolgozott, mint ellenfele. Először Ghinga próbálkozása haladt el a bal kapufa mellett, majd Thiaw fejelt a léc fölé. A vendégek Daminuţă beadását követően Roşu révén veszélyeztettek, viszont Fejér bravúrral védett. A folytatásban is magabiztosan és bátran játszottak a hazaiak, aminek az eredménye is meglett, hiszen sikerült újabb góllal bebiztosítani a három pont sorsát. A 68. percben Manole bal oldalról ívelt be a védők mögül kilépő Hadnagy elé, aki senkitől sem zavartatva bepasszolt a kapuba (3–1). A csatár idénybeli 25. találatát jegyezte a másodosztályban, amivel továbbra is vezeti a góllövőlistát.

A Sepsi OSK visszavágott a szep­temberben Szatmárnémetiben elszenvedett vereségért, a következő fordulóban pedig a nyolcadik helyen álló Călăraşi vendége lesz április 3-án, hétfőn 17 órától. A találkozót a DigiSport 1 és a Dolce Sport 1 élőben közvetíti.

Így értékelt az edző és a csapatkapitány:

„Örülök, hogy nyerni tudtunk, hiszen ez igazán nagy győzelem. Nehéz volt a mérkőzés, mert a második félidőben emberhátrányban játszottunk, de a fiúk megérdemlik a dicséretet azért, hogy végig harcoltak. Nehéz hetünk volt, hiszen az előző fordulóban kikaptunk a Bukaresti Juventus otthonában, viszont kielemeztük és megbeszéltük a történteket, és ez a szatmáriak ellen meg is látszott. Boldog vagyok, hogy lehetőséghez jutott három cserejátékos, elvégre ezért vagyunk itt. Értékes keretünk van, és reméljük, hogy mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban fogunk fejlődni” – fogalmazott Valentin Suciu edző.

„Nagyon örülök, hogy idén az eddigi öt találkozón sikerült hét gólt lőnöm. Nagyon nehéz volt a Szatmárnémeti ellen, főleg Bogdan kiállítása után. Azt mondom, hogy a középpályás belépője egyáltalán nem ért piros lapot, maximum sárgát, hiszen először a labdához ért hozzá, viszont a bíró ezt a döntést hozta. Mi megmutattuk, hogy van jellemünk, tudunk szaladni tíz emberrel is, és nyertünk 3–1-re. Nagyon elégedett vagyok” – mondta a mérkőzés után Hadnagy Attila.

További eredmények: Afumaţi–Călăraşi 1–2 (gólszerzők: Olariu 89., illetve Cristea 34., Puşcaş 46.), Mioveni–Baloteşti 3–0 (gsz.: I. Stoica 41., Galan 80., Staicu 85.), Brăilai Egyesülés–Chindia Târgovişte 0–2 (gsz.: Mihai 74., C. Stoica 89.), Foresta Suceava–Râmnicu Vâlcea 3–0 (hivatalból), Nagyváradi Esthajnalcsillag–Tatrangi Egyesülés 3–0 (hivatalból), Clinceni–Bukaresti Juventus 0–7 (gsz.: Chipirliu 2., 11. – tizenegyesből, 27., 37., 65., 89., Buhăescu 85.), az Aradi UTA és Resicabánya szabadnapos volt. A Brassói FC–Temesvári Politehnica mérkőzést ma 19 órától a DigiSport 1 és a Dolce Sport 1 élőben közvetíti.

A rangsor:

1. Juventus 18 3 2 49–10 57

2. Sepsi OSK 14 5 4 41–22 47

3. Arad 14 3 6 43–25 45

4. Brassó 13 6 4 38–21 45

5. Mioveni 13 5 6 33–18 44

6. Târgovişte 13 2 8 37–24 41

7. Szatmárn. 12 5 6 34–23 41

8. Călăraşi 8 7 8 30–32 31

9. Brăila 9 4 10 24–29 31

10. Nagyvárad 9 3 12 29–27 30

11. Suceava 9 3 11 37–40 30

12. Afumaţi 8 4 11 25–28 28

13. Clinceni 8 3 12 34–49 27

14. Temesvár 6 6 11 30–39 24

15. Baloteşti 6 5 12 28–41 23

16. Rm. Vâlcea 4 6 13 16–37 18

17. Resicab. 4 1 18 22–52 13

18. Tatrang 2 5 16 15–48 9

A 27. forduló mérkőzései: Foresta Suceava–Clinceni, Chindia Târgovişte–Resicabánya, Baloteşti–Brassói FC, Szatmárnémeti Olimpia–Bukaresti Juventus, Aradi UTA–Nagyváradi Esthajnalcsillag, Râmnicu Vâlcea–Brăilai Egyesülés 0–3 (hivatalból), Tatrangi Egyesülés–Afumaţi 0–3 (hivatalból), Călăraşi–Sepsi OSK, a Temesvári Politehnica és Mioveni áll.