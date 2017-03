A tavaly nyári kontinenstorna 3–3-ra végződött csoportmérkőzése után, ezúttal csak a portugálok szereztek gólt, amire a magyar labdarúgó-válogatott egyszer sem tudott válaszolni, így hét ponttal a B-csoport harmadik helyén áll, öttel lemaradva a pótselejtezős helyen tanyázó Portugália, illetve nyolccal az egyenes kijutó helyet birtokló Svájc mögött.

Az Európa-bajnok portugálok fél gőzzel játszva tettek szert magabiztos előnyre, miközben a magyar csapatnak lehetőségei sem voltak. A 32. percben góllá érett a hazaiak próbálkozása: André Silva szerezte meg a vezetést, miután Guerreiro átadását öt méterről könnyedén Gulácsi Péter hálójába tolta (1–0). Nem kellett sokat várni a második portugál találatra sem. Egy felívelt labdát André Silva tett vissza Cristiano Ronaldo elé, aki először átvette, majd ballal laposan a bal alsóba lőtt, a magyar hálóőr pedig hiába vetődött, esélye sem volt hárítani.

Szünet után is a portugálok akarata érvényesült, majd a 65. percben Cristiano Ronaldo mintegy tizennyolc méterről lőtt szabadrúgást, amely utat talált magának a hosszú alsó sarokba (3–0). A 68. percben Dzsudzsák Balázs révén a Bernd Storck által irányított csapat is feljegyezhette az első kapura tartó lövést, de Rui Patricio védte a próbálkozást. A magyarok a mostani kudarccal továbbra is nyeretlenek Portugália ellen, négy döntetlen mellett ez volt a nyolcadik vereségük, illetve 1956 óta gólt sem szereztek Portugáliában.

Magyarország legközelebb június 5-én Oroszország válogatottját fogadja felkészülési mérkőzésen, majd négy nappal később Andorra vendége lesz a vb-selejtező 6. fordulójában.

Lisszabon, Estádio da Luz, 55 000 néző. Vezette: Szymon Marciniak. Portugália: Rui Patrício–Cédric, Pepe, Fonte, Guerreiro–Quaresma, André Gomes (Pizzi 86.), William Carvalho, Joao Mário (Joao Moutinho 83.) – André Silva (Bernardo Silva 67.), Cristiano Ronaldo. Szövetségi kapitány: Fernando Santos. Magyarország: Gulácsi–Bese, Lang (Lovrencsics 46.), Vinicius, Kádár, Korhut–Dzsudzsák, Gera (Pintér 85.), Nagy, Gyurcsó (Kalmár 69.)–Szalai. Szövetségi kapitány: Bernd Storck. Gólszerzők: André Silva (32.), Cristiano Ronaldo (36., 65.). Sárga lap: Dzsudzsák (61.), Gera (76.), Kádár (83.).

További eredmények:

* A-csoport: Svédország–Fehéroroszország 4–0, Bulgária–Hollandia 2–0, Luxemburg–Franciaország 1–3. A csoport állása: 1. Franciaország 13 pont, 2. Svédország 10, 3. Bulgária 9, 4. Hollandia 7, 5. Fehéroroszország 2, 6. Luxemburg 1.

* B-csoport: Svájc–Lettország 1–0, Andorra–Feröer-szigetek 0–0. A csoport állása: 1. Svájc 15 pont, 2. Portugália 12, 3. Magyarország 7, 4. Feröer-szigetek 5, 5. Lettország 3, 6. Andorra 1.

* D-csoport: Grúzia–Szerbia 1–3, Írország–Wales 0–0, Ausztria–Moldova 2–0. A csoport állása: 1. Szerbia 11 pont (12–6), 2. Írország 11 (7–3), 3. Wales 7 (8–4), 4. Ausztria 7 (8–7), 5. Grúzia 2, 6. Moldova 1.

* G-csoport: Liechtenstein–Macedónia 0–3, Spanyolország–Izrael 4–1, Olaszország–Albánia 2–0. A csoport állása: 1. Spanyolország 13 pont (19–2), 2. Olaszország 13 (13–4), 3. Izrael 9, 4. Albánia 6, 5. Macedónia 3, 6. Liechtenstein 0.

* H-csoport: Ciprus–Észtország 0–0, Bosznia-Hercegovina–Gibraltár 5–0, Belgium–Görögország 1–1. A csoport állása: 1. Belgium 13 pont, 2. Görögország 11, 3. Bosznia-Hercegovina 10, 4. Ciprus 4 (3–8), 5. Észtország 4 (5–15), 6. Gibraltár 0.

* I-csoport: Törökország–Finn­ország 2–0, Koszovó–Izland 1–2, Horvátország–Ukrajna 1–0. A csoport állása: 1. Horvátország 13 pont, 2. Izland 10, 3. Ukrajna 8 (7–4), 4. Törökország 8 (7–5), 5. Finnország 1 (3–8), 6. Koszovó 1 (2–14). (miska)