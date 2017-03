A sérülések miatt megtizedelt Sepsi-SIC tegnap a Temesvár vendégeként maradt alul tizennyolc góllal a női A-osztályos kézilabda-bajnokság 19. fordulójában, így a zöld-fehér mezes csapat idénybeli tizenegyedik vereségét is elkönyvelhette.

A jobb játékerőt képviselő Béga-partiak már az első pillanattól kezdve magukhoz ragadták a kezdeményezést, és hatvan percen keresztül az ő akaratuk érvényesült, a Vida Attila által irányított háromszékiek pedig csak arra törekedhettek, hogy minél kevesebb gólt kapjanak. Az októberi odavágóban a háromszékiek 35–34 arányban nyertek a temesváriak ellen, viszont ezúttal nem sikerült megismételni a három pont begyűjtését. A temesváriak legeredményesebb játékosa a hét gólt szerző Puta volt, a szentgyörgyiek részéről Tăbăcaru jeleskedett a maga hat találatával.

A Sepsi-SIC a következő fordulóban a negyedik helyen álló Marosvásárhelyi Mureşul ellen lép pályára hazai környezetben április 6-án.

„Szokásunkkal ellentétben ezúttal a védelem működött jól. Sajnos, támadásban a sok egyéni hiba és eladott labda könnyű ellentámadásokhoz vezetett, amivel az ellenfél hamar hatgólos előnyt épített ki, ezt pedig a mérkőzés végéig fokozatosan tovább növelte. Jól látszott az ellenfél játékán a három tapasztalt játékos rutinja, viszont főleg védelemben játszottak nagyon jól a temesváriak, és nem is csodálkozom, hogy az éllovas Resicabányát is megverték” – mondta Vida Attila edző.

További eredmények: Nagybányai Minaur–Resicabánya 32–23, Nagybányai Extrem–Mioveni 33–25, Marosvásárhelyi Mureşul–Brassói Național 32–27, a Nagyvárad, a Slatina és a Kisjenői Körös állt. (miska)