A bajnoki címvédő Sepsi-SIC tegnap este foghíjas lelátok előtt, fél gőzzel játszva győzött az Alexandria ellen a női kosárlabda Nemzeti Liga negyeddöntős párharcának első mérkőzésén. Zoran Mikes lányai már az első negyedben eldöntötték a meccset, s a folytatásban mindössze a kiharcolt előny megtartásáért küzdöttek. Így is szép volt, lányok!

11–0 volt már a találkozó elején, a vendégeknek pedig egy időkérés és közel négy perc kellett első pontjaik megszerzéséhez (11–2). A folytatásban a zöld-fehér mezes lányok irányították a küzdelmet, majdnem minden támadásukat kosárra váltották. Nálunk Jeffery parádézott, aki négy triplával vette ki részét a pontgyártásból. Az első negyed 30–12-vel ért véget, s már eldőlni látszott a mérkőzés. A második játékrészt az alexandriai lányok kezdték jobban, ám a 23. percben 20 ponttal vezettek Zoran Mikes tanítványai (37–17). A következő percekben a szentgyörgyi lányok kiengedték kezükből az irányítást, amit teljes egészében kihasználtak a vendégek, és egymás után szórták a kosarakat. Válaszunk nem maradt el, ám két ponttal még így is elvesztettük ezt a negyedet (16–18). Összességében jobb játékunknak köszönhetően magabiztosan vezettünk húszpercnyi játék után, és 16 pontos előnnyel vonultunk szünetre (46–30).

A térfélcsere után sem erőltettük különösebben a játékot, ezért kiegyensúlyozódott a küzdelem. A zöld-fehéreknél Marshall volt a szolgálatos pontgyáros, a túloldalon Voicu szórta a kosarakat. Egy ponttal (16–15) megnyertük a harmadik szakaszt, és 62–45-ös eredményről vártuk az utolsó negyedet. Ez sem sikerült különösebben látványosra: itt is, ott is potyogtak a kosarak, és 19–19-es negyedik játékrész után – a korábbi előnyét megtartva – 17 ponttal diadalmaskodott a Sepsi-SIC. A mezőny legeredményesebb játékosa a 27 pontig jutó Marshall volt, az alexandriai csapattól pedig a 18 pontot jegyző Rule jeleskedett.

Folytatás csütörtökön, s bízunk abban, hogy Alexandrián már lezárjuk negyeddöntős párharcunkat.

A rájátszás első körének meglepetését a Szatmárnémeti VSK szolgáltatta, amely 13 ponttal nyert a Târgovişte vendégeként. A Kolozsvári U hozta a kötelezőt az Aradi ICIM együttese ellen, míg az utóbbi időben gyengélkedő Brassói Olimpia összeszedte magát, és két ponttal ugyan, de legyőzte a hozzá látogató Galaci Phoenix csapatát. Az eredmények: Târgovişte–Szatmárnémeti VSK 51–64, Kolozsvári U–Aradi ICIM 68–56, Brassói Olimpia–Galaci Phoenix 74–72. A 9. helyért kiírt Marosvásárhelyi Sirius–Jászvásár találkozó lapzárta után ért véget.