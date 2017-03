Az LMP szerint felháborítóak a román hatóságok magyarellenes lépései Marosvásárhelyen, a székelyföldi magyarok visszatérő „vegzálásának” megakadályozását csak az autonómia biztosíthatja. Ungár Péter, a párt elnökségi tagja és Tőke Ervin, az Erdélyi Magyar Néppárt ifjúsági szervezetének elnöke közös szombati közleményében ismertette: a Marosvásárhelyi Katolikus Gimnázium nem fogadhat beiratkozót az iskola bizonytalan helyzete miatt. Ez az álláspont azonban az LMP szerint rendkívül cinikus és elfogadhatatlan, mivel a bizonytalan helyzetet egymásnak ellentmondó döntéseikkel éppen a román hatóságok idézték elő. Az LMP tiltakozását fejezte ki a magyar kisebbségi jogok gyakorlását korlátozó helyzet ellen, amely „homlokegyenest megy szembe” annak az Európai Uniónak az értékeivel, amelynek Románia is tagja. A magyar zöldpárt szerint a székelyföldi magyarok visszatérő vegzálásának, illetve kisebbségi jogaikban való korlátozásának megakadályozását csak az autonómia biztosíthatja.

Hasonlóan foglalt állást a legnagyobb magyarországi kormánypárt, a Fidesz ifjúsági szervezete is. A Fidelitas országos elnöke Románia budapesti nagykövetsége előtt tartott sajtótájékoztatóján fejezte ki a szervezet tiltakozását a marosvásárhelyi iskola ellehetetlenítésére irányuló, a Securitate módszereit és a kommunista időket időző törekvések ellen. Böröcz László felidézte, hogy több magyar politikus, így Navracsics Tibor uniós biztos és Szijjártó Péter külügyminiszter is szóvá tette az iskola ügyét. A román korrupcióellenes ügyészség ugyanis a múlt év novemberében őrizetbe vette a Maros megyei főtanfelügyelőt és a líceum igazgatóját, azt állítva, hogy törvénytelenül hozták létre a magyar nyelven oktató egyházi iskolát. Nem lehet nem arra gondolni – folytatta a Fidesz ifjúsági társszervezetének elnöke –, hogy az akció a magyarság elleni nyomásgyakorlásra, a marosvásárhelyi magyarság megtörésére irányul. Böröcz László szerint sokan gondolják úgy, hogy az ügy nem csupán egy intézmény, hanem a magyarság elleni támadás, hiszen Marosvásárhely az 1970-es évek óta amolyan frontváros a magyar–román viszonyban.

Tőke Ervin úgy vélekedett, hogy az iskola elleni támadás tökéletesen illeszkedik abba az immár csaknem száz éve tartó román nemzetpolitikába, amely minden magyar intézmény elsorvasztására irányul. Mivel a román nacionalista pártoknak az utóbbi időben egyre kevesebb szavazatot hoz a magyarellenesség, ez a „tevékenység” átkerült a román titkosszolgálathoz, és minden jel szerint a korrupcióellenes ügyészséghez – mondta az erdélyi politikus, hozzátéve: ebben a helyzetben az anyaország segítsége szükséges.

Varga-Bajusz Veronika, a Fidelitas budapesti elnöke arról szólt: követelik a fekete március, vagyis az 1990. március 19–21. közötti marosvásárhelyi véres események újbóli kivizsgálását. Ezt kérte a hatóságoktól Biró Zsolt, a román parlament képviselője, a Magyar Polgári Párt elnöke is – a Fidelitas csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez.