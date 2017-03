A 35 ezer lakosú Négyfalu városban a magyar lakosság számaránya mintegy 20 százalék, és az elmúlt 17 évben a településnek mindig volt magyar alpolgármestere. Géczi Gellért az előző ciklusban is betöltötte a tisztséget, a tavalyi önkormányzati választásokat követően pedig egyedüli jelöltként nyerte el a tisztséget. A város 19 tagú önkormányzatába az RMDSZ négy képviselőt juttatott be, az SZDP-nek és az NLP-nek 5–5 képviselője van. A testület ugyanazon csütörtöki ülésén, amelyen leváltották Géczit, az SZDP saját jelöltet állított az alpolgármesteri tisztségre, akit meg is választott a közgyűlés. A település polgármestere is szociáldemokrata. A portál megkeresésére Géczi Gellért elmondta, számára érthetetlen, hogy miért váltották le. Mint mondta, egyebek mellett azt rótták fel neki, hogy rosszul végezte munkáját, de szerinte ez nem hiteles vád, hiszen már második mandátumát töltötte. Az RMDSZ Brassó Megyei Szervezete fokozott figyelemmel követte a Négyfalu municípiumban történteket, és megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy a március 23-i tanácsülésen politikai üzérkedés mentén leváltották alpolgármesteri tisztségéből Géczi Gellértet – közölte állásfoglalásában a szövetség. A helyi liberális tanácsosok felrúgták a megyei szinten kötött NLP–RMDSZ együttműködést, ennek áldozata lett az RMDSZ négyfalusi alpolgármesteri tisztsége. A liberálisok megyei vezetősége közölte: megvonják a politikai bizalmat tanácsosaiktól.