„Álnokság, hazugság ellen a legbiztosabb fegyver az igazság. Ez a mi fegyverünk” – ezzel a Wass Albert-idézettel kezdte védőbeszédét Beke István. Beszámolója szerint a tárgyalás kétórás késéssel kezdődött. Első pontként tárgyalták a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság újabb húzását: a hatóság egy nappal az alapfok lezárása előtt igazolni kívánta, hogy az október 10-i beszélgetési időpont – amely a vád alapját képezi – helytálló, mivel újabb lehallgatott telefonbeszélgetések alapján arra a következtetésre jutottak, hogy Szőcs Zoltán befolyásolta a tanúkat. Ezért azt kérték a táblabíróságtól, hogy helyezzék előzetes letartóztatásba. Letartóztatási kérésüket a táblabíróság elutasította.

Ezt követően a bíró bejelentette a jogi besorolás megváltoztatását – amelyet a februári tárgyaláson már jelzett –, éspedig, hogy a közösség elleni merényletkísérlet helyett, alkotmányos rend elleni merénylet kísérletével, illetve felbujtással vádolják a kézdivásárhelyieket. A pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos vádak megtartását is javasolta.

Ezt követően az ügyész vádbeszéde következett, amolyan darálóhoz hasonló stílusban, folyamatosan a bírót nézve, majdnem lélegzetvétel nélkül, negyedórán át sorolta a vádakat. Talán lehetett volna a vádlottak szemébe is nézni, mert őket vádolta! „Aprólékos merénylettervezéssel, a környék politikai destabilizálásával vádolt bennünket, amint az a vádiratban is szerepel: mindezt Nagy-Magyarország visszaállításáért” – ecsetelte Beke István. Az ügyész szerint a vádlottak és a tanúk ellentmondásba keveredtek, a merénylet több változatát is megtárgyalták, a védett tanú és Bandi Szabolcs nyilatkozata szerint az ötlet Szőcs Zoltántól származott, a kivitelezést és az aprólékos merénylettervet nekem kellett volna kidolgoznom – mesélte Beke István. „A valótlanságok sorát folytatva az ügyész azt állította, a pirotechnikai vizsgálat eredményei kimutatták a veszélyt az emberi életre, testi épségre, s hogy a hibás okostelefonomat azért küldtem vissza cserére, mert nem rendelkezett a megfelelő specifikus technikai paraméterekkel a robbantáshoz. (A mai napig nem tudják, milyen telefonról van szó, az ügy érdekében általuk lefoglalt két telefon hat-, illetve nyolcéves Nokia, nem okostelefonok!) A vádlottak megegyeztek a védelmet illetően (talán telepátiával?!), mindenki tolmácsot kért (nekem soha nem volt tolmácsom egy tárgyaláson sem!)” – sorolta a kézdivásárhelyi fiatalember az ügyész érveit és annak ellentmondásait. A közvádló azt állította, hogy a vármegyések ominózus beszélgetésén – amelyről hangfelvétel készült, és ez a vád alapja – nem voltak ott a telefonok, miközben a februári tárgyaláson a lejátszott hanganyagban saját fülével hallotta azok csengetését. Mindezek és más hasonlóan „komoly tények” felsorolása után a maximális kiszabható büntetést kérte, kiegészítve különböző jogok megvonásával, mint közhivatalnoki funkciók betöltése, fegyverviselés stb. Kérte továbbá a HVIM betiltását is. „A siralmas, hogy mindezt a felsoroltak alapján tette! Hol az ártatlanság vélelme, hol a pártatlanság, hol a tisztességes tárgyalás, hol vannak a kisebbségi jogvédők Romániában vagy az érdekeinket (nem) védő szövetség?! Mert itt mindez csak elmélet!” – fakadt ki Beke István.

A védelem sokadszor cáfolta a koholmányokat, az ügyvéd, Cristian Dragoş Lica retorikusan állapította meg: a vád még azt sem tudta bizonyítani, hogy mit nevez merényletkísérletnek, mert ez nem létezik, és a vád is folyamatosan alakult, változott a védelem lépései szerint. Mindkét esetben a vádlottak felmentését kérte. Ugyanezt kérte Beke István és Szőcs Zoltán is.

„Elmondtam, hogy soha nem terveztem semmit abból, amivel vádolnak, nem vállaltam be semmit, és nem vásároltam semmiféle eszközt robbantás céljából. Nem volt alkotmányellenes cselekedetre való kísérletem, és nem akadályoztam az államhatalom gyakorlását, soha nem létezett a veszély, amit állítanak, sem a kísérlet, sem a bűntény. Kértem a hatósági felügyelet visszavonását és felmentésemet, egyetlen okra hivatkozva: ártatlan vagyok, és egy jogállamban senkinek az életéből nem szabadna elvenni hónapokat, éveket, tönkretenni olyan gyanúsítgatásokkal és hazugságokkal, mint tették ebben az ügyben” – zárta beszámolóját Beke István. Közölte azt is: a hatósági felügyeletet a tárgyalás után egy órával már meghosszabbították.