A felső-háromszéki község és a magyarországi város vezetői tizenkét esztendővel ezelőtt írták alá a testvértelepülési szerződést, amikor még Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter volt Hódmezővásárhely elöljárója. A szerződés megújításán, illetve annak kibővítésén Lázár János nem volt jelen, előző nap, Sepsiszentgyörgyön tett látogatását követően Orbán Viktor miniszterelnök váratlanul hazarendelte. A berecki köz­ségháza dísztermében a hódmezővásárhelyieket a helyi önkormányzat tagjai mellett Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke fogadta.

Dimény Zoltán, Bereck polgármestere ünnepnek nevezte a napot, amikor a hódmezőváshelyieket vendégül látják Gábor Áron szülőfalujában, nagyra értékelve Almási István polgármester kollégája azon ötletét, hogy a meglévő szerződést bővítsék ki újabb pontokkal, hogy e kapcsolat még eredményesebb és erősebb legyen. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy Hódmezővásárhely jelentős anyagi támogatásával sikerült a Gábor Áron Emlékház udvarán felépíteni az ifjúsági fogadót, ahol a testvértelepülésről is számos vendéget, főleg tanulót szállásoltak el. Almási István – aki 2012 óta vezeti Hódmezővásárhelyt – elmondta: számukra rendkívül fontos, hogy magyarországi gyermekeket hozzanak el Erdélybe, és minél több látnivalót mutassa­nak meg nekik, a régi országhatárt is beleértve. Ezt a törekvésüket Grezsa István, Hódmezővásárhely egykori önkormányzati képviselője, jelenleg a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kormánybiztosa is messzemenően támogatja – hangsúlyozta. Fontosnak nevezte a testvértelepülési kapcsolatok ápolását, hiszen amikor Székelyföldre jönnek néhány napra, feltöltődnek.

A megújított testvértelepülési szerződést a két elöljáró látta el kézjegyével, majd a házigazdák friss kürtőskaláccsal és köményes pálinkával kínálták meg a vendégeket, ajándékba pedig kézdiszéki tejtermékcsomagot adtak át a hódmezővásárhelyieknek. A testvértelepülés küldöttségét az alkalomhoz illő verssel és énekkel Kozma Bernadett és Sarány Kriszta, a Comenius-iskola tanulói köszöntötték.