Aztán mintha a csapat vezetőinek fejébe szállt volna a dicsőség, és a győzelem lassan közönségénél, szurkolóinál is fontosabbá vált. Vérszemet kaptak, ha már ekkora a siker, ideje egy kis pénzt csinálni. A belépti díjak a romániai átlagnál magasabbra kúsztak, öt lejről előbb hétre, majd kilencre, tavaly ősztől pedig tíz lejre, pedig máshol legfeljebb a férfiak mérkőzésein kérnek el ennyit, többnyire öt lej a jegy, és semmiféle kedvezmény nem járt a 130 centinél magasabb gyermekeknek, harcot kellett vívni azért is, hogy a kosaras sportiskolások ingyen követhessék a mérkőzéseket. Februárban a Román Kupa-döntő meccseire már a kiskorúaknak is bérletet árusítottak, ugyanannyiért, mint a felnőtteknek: 50 lejért. Az elmúlt napokban a közösségi oldalakon és a sajtóban is éles szócsata alakult ki a klub irányítói és a sepsiszentgyörgyi sportiskola vezetője között, mert a legutóbbi mérkőzésre ismét csak a tízlejes jegy kifizetése után akarták beengedni a kosarazó gyermekeket. Nemes Áron keserűen jegyzi meg, mindezzel nem tesznek egyebet, elfordítják a sporttól, a csapattól a legfiatalabbakat. A klub arrogáns közleményben mosakszik, igazolványt követel a sportoló gyermekektől, mint mondják, másképp nem tudnak rendet tartani. Jelentős összeggel, külön-külön évi 500–600 ezer lejjel támogatja a városi és a megyei önkormányzat a kosárlabdacsapatot. Hogy ennél is több kellene, az bizonyára igaz, de nem valószínű, hogy néhány tíz, esetleg száz gyermek jegyének ára megoldja anyagi gondjaikat. Sikerült azonban lerombolniuk eredeti küldetésüket: egyre többen maradnak távol mérkőzéseikről – a Román Kupa meccsein ugyancsak foghíjas volt a lelátó –, a gyermekeket pedig nem sportra csábítják, annak szeretetére ösztönzik, hanem elriasztják. A felnőttek kicsinyes anyagiasságával szembesülnek már a bejáratnál, s ez bizony egy életre meghatározhatja további viszonyulásukat, eltántoríthatja a még csak érdeklődőket is. Épülhet új aréna, sportközpont a kisstadion helyére, megkaphatja a város a focipályát, ha nem tudjuk gyermekeinkkel benépesíteni, semmit sem érnek.



hétfő 09:16

lacafaca74

4282 hozzászólás 2017. március 27.hétfő 09:16

Lényegre tapintott a szerző, 100 %-ban egyetértek. Az egész csapatot valahogy úgy látom hogy más tollával ékeskedünk vagyis az idegen légiósokkal akiknek a pénz számít, ma itt kosaraznak, holnap az ellenfél csapatában. Semmi különösebb kötődésük nincs a városhoz.







hétfő 09:25

tihi

1420 hozzászólás 2017. március 27.hétfő 09:25

Abba kell befektetni ami eredményes és tekintélyt hoz amúgy sikerekben silány régiónknak !! És a kosárlabda ez!! Igen,továbbra is finanszírozni kell azt,ami sikeres !! Ami a beléptődíjat illeti,nem tűnik soknak,mert ennél sokkal drágább belépők vannak megyénkben is de az országban is !!! Amúgy is keveset hoz a konyhára,ha arányba állítjuk a költségekkel és a befektetéssel!! De ha a fentiek elfogadhatóak,akkor érvényes a labdarúgásra is.Ott még a hely is nagyobb,befér az egész város fotbalrajongó gyermeke is,délelőtt van és nem este...szintén 10 lej a jegy...stb... Egyforma késsel szeljük a kenyeret,mert így tisztességes!!! Szerintem nem tartom helyesnek,hogy az országszinten híres,talán legnagyobb sikert hozó sportágat lejárassák olyan személyek,akik soha nem voltak egy sportrendezvényen,de kosárlabda mérkőzésen bizonyára nem!!! Sepsiszentgyörgyöt az országban többet emlegetik a kosárlabda nyomán,mint bármelyik más sportág révén.Talán most a labdarúgás kezd felzárkozódni mellé!Több kosárlabda bajnokságban vagyunk érdekeltek,így a gyerekek résztvehetnek a kosárlabda mérközéseken,annál is inkább,hogy ott a játék majdnem üres lelátók előtt folyik a matinékban. Farkas Réka említi épp,hogy a kupa mérkőzések félüres lelátók előtt zajlottak.Hol voltak akkor a gyerekek?? Remélem,hogy az új sport arénában,ahol 3000 ezer ember fogadható,ott a gyermekek is féláron élvezhetik a kosarazást! A Nemzeti Liga mérkőzései este vannak,amikor a gyermekek vagy tanulnak vagy lefeküdni készülnek.De az igazsághoz az is hozza tartozik,hogy nem egyszer láttam,hogy a palánk mögött mozgó lelátót állítottak fel,és nagyon sok kosaras gyerek töltötte azt meg.Bizonyos,hogy nem is fizettek. Tehát elemezni lehetne a fenti cikket komolyabban is.Mindenképp,legyünk büszkék csapatunkra,további sikereket lányainknak,mert akkor is a mieink,ha nem helyiek...kinek hozzák a babért ??...Ne próbáljuk szétzülleszteni azt,ami nagyon jól működik !!! Ami sajnálatos,hogy Áros Karcsi meghalt,hisz tollából ilyen cikk nem jelent volna meg a Háromszékben ilyen formában !!!







hétfő 09:39

tihi

1420 hozzászólás 2017. március 27.hétfő 09:39

A tegnapi mérkőzésen megjelent egy molinó, a rendőrség ellen.Talán ezt kellett volna elemezni,vagy azt,hogy három éve kosaras lányaink a román női kosárlabda elit mezőnyét aranynál fényesebben ékesítik,több díjat hozva a megye sportmozgalmának !!!