Székelyföldi Legendárium-karnevál

A Székelyföldi Legendárium Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalával közösen, valamint az Eötvös József Szakközépiskola hozzájárulásával május 28-án, vasárnap tartja az első Legendárium-karnevált a Székelytámadt várban. Az egynapos, ingyenes, mindenki számára nyitott gyermek- és ifjúsági rendezvény főprogramja a színjátszó-fesztivál, illetve a jelmezes felvonulás lesz, amelyre I–VIII. osztályos diákcsapatok jelentkezését várják Székelyföldről. Jelentkezni az info@legendarium.ro e-mail-címen vagy a 0749 624 728-as telefonon lehet március végéig. Legtöbb tízfős diákcsapatok jelentkezését várják kísérő pedagógussal, legfeljebb hétperces legenda- vagy mondaadaptációkkal, saját településük vagy környéke történetei alapján. Honlap: www.legendarium.ro.



Színház

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház szerdán 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Jóemberek (rendező: Bezsán Noémi) című előadását játssza. Az előadásra érvényesek az Ábel-bérletek, helyet lefoglalni, jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában (telefon: 0267 312 104) és a www.biletmaster.ro oldalon lehet.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház szerdán 19 órától a Jurnal de România (rendező: Carmen Lidia Vidu) előadást adja elő a Művész teremben.



Bábszínház

A Cimborák Bábszínház A rest legényről című előadását csütörtökön és pénteken 10 és 12 órától játssza Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Helyfoglalás, csoportos jelentkezés a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonon. Jegyet váltani az előadás előtt fél órával lehet a helyszínen 7 lejért, kísérő pedagógusoknak ingyenes.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) programján: MA: 18-tól Szépség és a szörnyeteg (amerikai musical, 123 perc) – román felirattal; 18.15-től Bukós szakasz (amerikai akcióvígjáték, 100 perc ) – román felirattal; 20.15-től Alibi.com (francia komédia, 90 perc) – román felirattal; 20.30-tól Sleepless (amerikai akciófilm, 95 perc) – román felirattal. SZERDÁN: 18-tól Szépség és a szörnyeteg; 18.15-től Az ismeretlen lány (belga filmdráma, 113 perc) – román felirattal, 20.30-tól Élet (amerikai sci-fi, 103 perc) – román felirattal, 20.45-től A szobalány (dél-koreai romantikus dráma, 141 perc) – román felirattal. Részletek a www.arta.cityplex.ro/hu honlapon.



Tudományos rendezvény

Sepsiszentgyörgyön a Babeș– Bolyai Tudományegyetem Bibó István Termében szerdán 10 órától Incze Réka bemutatja doktori kutatását A természetes és mesterséges rádioaktivitás környezeti és egészségügyi vonatkozásai Kovászna megyében címmel. Az értekezés részeként előadást tart Bíró László Péter akadémikus is Repülő ékszerek: lepkeszárnyak a biológia és fizika között címmel.



Pályázat

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa pályázatot hirdet a 2017. évi kulturális rendezvények vissza nem térítendő résztámogatására engedéllyel rendelkező természetes személyeknek és törvényes keretek között létrehozott jogi személyeknek. Pályázati űrlapok a polgármesteri hivatal 21-es irodájában igényelhetők naponta 8 és 14 óra között, vagy letölthetők a www.sepsi.ro honlapról. Leadási határidő: 2017. április 19-én 12 óra, a városháza 21-es irodájában. Bővebb felvilágosítás a 0267 316 902-es telefonon vagy a zoltan.vnagy@sepsi.ro e-mail-címen.



Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

*Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai szerdán 16–18 óráig Bereckben a kultúrotthonban, illetve 18–20 óráig Kézdimartonoson az iskolában fogadják az érdeklődőket, és az igénylőknek összeállítják magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, valamint a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében és az útlevél igénylésében is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.

* A sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központban (Bánki Donát utca 36. szám) 9–17 óráig várják azokat, akik magyar állampolgársági kérelmüket szeretnék benyújtani, vagy magyar útlevelet igényelnének. Segítenek az anyakönyvezésekben (születések, halálesetek, házasság, lakcím- vagy névváltoztatás magyar állami bejelentése), a magyarigazolványhoz (utazási kedvezményhez) szükséges dosszié előkészítésében is. Várják azokat a hadiárvákat és hadiözvegyeket is, akik a magyar államtól szeretnék kérelmezni az őket megillető kárpótlást. Telefon: 0267 310 551, 0762 248 669.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti 23-as Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

NYÍLT NAP. A sepsiszentgyörgyi Benedek Elek Napközi Otthon ma 9.30–11 óráig nyílt napot tart a magyar és a román csoportban. A szülők betekintést nyerhetnek az óvodai életbe, ízelítőt kapnak az óvónők oktató-nevelői munkájából.

SZORGOS KEZEK díszítőművészeti szakkör kézműves-tevékenysége ma 16–18 óráig a sepsiszentgyörgyi belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

TALÁLKOZÓ. Ma 17 órára várják a Kónya Ádám Művelődési Házba a Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművészek Szövetsége tagjait megbeszélésre.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden kedden 9–12 óráig a székházban (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 7. szám) vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez.

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 16.30-tól gyermektáncház kisiskolásoknak, óvodásoknak, 17.30-tól kézműves-foglalkozás gyermekeknek.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsi­szent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 17 órától balett kisiskolásoknak, 19 órától Ágó-gym – alakformáló mozgás hölgyeknek, Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik a következő programmal: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi 9D moziban hosszú filmek megtekintésére kibérelhető a terem legtöbb 12 személy számára. Vetítési időpontok: kedd–péntek 14, 16.30, 19, 21.30 órától, szombat–vasárnap 11.30, 14, 16.30. 19, 21.30 órától. Hétfőn zárva.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma és szerdán Kőröspatakon gyűjti.

KÖZGYŰLÉS. A Nyugdíjasok Sugás Szervezete értesíti tagjait, hogy a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban szerdán 11 órától tartja közgyűlését. Ha a gyűlés határozatképtelen, a következőt március 30-án 11 órára hívják össze.