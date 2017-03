„Az igaz ember eltávozik, de a fénye megmarad.” (Dosztojevszkij)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, apatárs, sógor, a magyarhermányi

PETŐ LAJOS

szerető szíve életének 63., boldog hazásságának 32. évében megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait 2017. március 28-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a református temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

H. L.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

VASILESCU OCTAVIEAN

mérnök

67 éves korában elhunyt.

Temetése 2017. március 29-én, szerdán 13 órakor lesz az árapataki családi háztól.

Virrasztás kedden 19 órától.

A gyászoló család

4298196

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, férj, édesapa, após, testvér, sógor, vő, apatárs, keresztapa, koma és jó szomszéd, a szacsvai születésű sepsiszentgyörgyi

BERDE EDE

életének 54. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Drága halottunktól 2017. március 29-én, szerdán 13 órakor búcsúzunk a sepsiszentgyörgyi szemerjai új ravatalozóban.

Földi maradványait a szacsvai temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke szívünkben örökké élni fog.

Gyászoló családja

4298187

„Az életünk ellobban, miként a gyertyaláng, a szívünk végsőt dobban, és éj borul ránk, ám a lelkem mégse bántsa a bú és félelem, velem az Úr, és nála üdvömet meglelem.”

Megrendült szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, rokon, a szentivánlaborfalvi

DEÁK LAJOS

életének 63. évében elhunyt.

Temetése 2017. március 29-én, szerdán 14 órakor lesz a szentivánlaborfalvi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4298195



Részvétnyilvánítás

A Napsugár Napközi Otthon és az Ady Endre Gimnázium munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki Szakács Olga munkatársuknak férje elhunyta alkalmából.

4298227

ANTAL BÉLÁNÉ

BÁLINT SÁRA nyug. óvónő elhunyta alkalmával őszinte részvétemet fejezem ki az unokáknak és dédiknek.

Kovásznáról osztálytársa, Antal Margit (Margó) és barátnője

18956

Őszinte részvétemet fejezem ki Jakabos Csabának szeretett neje, JAKABOS KRISZTA hirtelen elhunyta alkalmából. Fájdalmaddal együttérzünk. Emléke legyen áldott. A csavargyár volt alkalmazottjainak nevében is,

Lőrincz József

4298192



Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik DULL TERÉZ temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4298183

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, SZŐKE LÁSZLÓNÉ GECSE ÉVA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmas perceinkben mellettünk álltak.

A gyászoló család

4298185

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik id. CZINTOS ÖDÖN temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház neurológiai és intenzívosztálya orvosainak és ápolóinak.

A gyászoló család

4298198

Szívünkben őrizve drága emlékét, köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett halottunk, id. LOVÁSZ SÁNDOR temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet azoknak, akik a háznál önzetlenül segítkeztek.

A gyászoló család

4298200

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, GÁSPÁR JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet dr. Bodó Lászlónak, dr. Szmolka Mártának és asszisztensének a nehéz percekben nyújtott segítségükért.

A gyászoló család

4298201



Megemlékezés

„Téged elfelejteni soha nem lehet, sajnos, meg kell tanulni élni nélküled. S lehet, hogy nélküled is eljön a tavasz, de bármilyen szép is lesz, többé már nem ugyanaz.” Fájó szívvel emlékezünk a bardoci id. FARKAS ISTVÁNRA halálának ötödik évfordulóján.

Szerettei

18680

„Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják…” (Máté 5:6)

Áldott emlékét szívünkben őrizve, kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a fotosmartonosi CSERE ISTVÁNRA, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos szerettei

19003

Az emlékezéshez csak szeretet kell, s akiket szerettünk, sohasem feledjük el. Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre, a kőröspataki PARA KAROLINÁRA halálának 17. évfordulóján és PARA JÓZSEFRE halálának tizedik hónapjában. Emlékük szívünkben örökké élni fog. Nyugodjanak békében.

Gyermekeik

4298184

Fájó szívvel emlékezünk a cófalvi BARTHA GYÖRGYRE halálának 11. évfordulóján.

Szerettei

4298186

Emlékét örökre szívünkbe zárva emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. SZAKÁCS ANDRÁSRA halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen

csendes.

Szerető családja

4298193

Fájó szívvel emlékezünk a bölöni születésű id. SZABÓ

GÁBORRA, aki hat hete távozott az élők sorából. Pihenése legyen csendes.

A gyászoló család

4298199

Az idő múlása nem enyhíti szívünk fájdalmát. Emlékét örökre szívünkbe zárva, szeretettel emlékezünk PÁVEL KLÁRÁRA (szül. TÓDOR) halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4298213