A román labdarúgó-válogatott sorozatban harmadik tétmérkőzésén nem szerzett gólt: Kazahsztán és a Lengyelország után Dánia ellen sem találtak be, illetve egy győzelmük és egy vereségük mellett ez volt a sárga mezesek harmadik pontosztozkodása a vb-selejtezőben.

Németország először kapott gólt világbajnoki selejtezőn, de százszázalékos mérlege nem változott, hiszen idegenben magabiztosan, 4–1-re győzött Azerbajdzsán ellen. A németek hálója 678 percen keresztül volt érintetlen, ez pedig rekord a válogatott 109 éves történetében. Ugyanebben a hatosban Csehország is vendégként jutott három ponthoz: 6–0-ra diadalmaskodott San Marino felett. Anglia hazai pályán Jermaine Defoe és Jamie Vardy találatával 2–0-ra győzött Litvánia ellen, Szlovákia Málta vendégeként gyűjtötte be a három pontot, és megelőzte a Skóciá­ban vereséget szenvedő szlovén válogatottat a második helyért.

Eredmények:

* C-csoport: Azerbajdzsán–Németország 1–4, San Marino–Csehország 0–6, Észak-Írország–Norvégia 2–0. A csoport állása: 1. Németország 15 pont, 2. Észak-Írország 10, 3. Csehország 8, 4. Azerbajdzsán 7, 5. Norvégia 3, 6. San Marino 0.

* E-csoport: Örményország–Kazahsztán 2–0, Románia–Dánia 0–0, Montenegró–Lengyelország 1–2. A csoport állása: 1. Lengyelország 13 pont, 2. Montenegró 7 (10–6), 3. Dánia 7 (7–5), 4. Románia 6 (6–4), 5. Örményország 6 (6–10), 6. Kazahsztán 2.

* F-csoport: Anglia–Litvánia 2–0, Skócia–Szlovénia 1–0, Málta–Szlovákia 1–3. A csoport állása: 1. Anglia 13 pont, 2. Szlovákia 9, 3. Szlovénia 8, 4. Skócia 7, 5. Litvánia 5, 6. Málta 0. (miska)