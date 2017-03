Szabó Jenő búvároktató érdekes előadást tartott csütörtök délután a sepsiszentgyörgyi inkubátorházban nagyszámú közönség előtt. Többek között megtudhattuk, hogy mi a különbség a mesterbúvár és a búvármester között, mi az a maszkürítés, miként lehet víz alatt hegeszteni, hol vannak víz alatti templomok Erdélyben, hogyan lehet az ember nemzetközi búvár, milyen adottságok szükségesek ehhez a szakmához. A nemzetközi búvárszervezet romániai képviselője előadásában azt hangoztatta, hogy sikeres csak akkor lehet valaki, ha szereti a munkáját. Bár a búvárkodás Székelyföldön nem hagyományos, de jól fizető állás.

Szabó Jenő tagja volt a világhírű Cousteau kapitány csapatának is, süketnémákat tanított speciális víz alatti hangszórók segítségével, foglalkozott víz alatti régészettel, felfedezett egy víz alatti várost szonárokkal és robotokkal, foglalkozott kincsvadászattal (ami ma már semmiben sem hasonlít a régi kalózos történetekhez, hisz ma már minden kiszámítható). A búvárkodás mára elismert szakma, különböző területekre specializálódik: vannak tűzoltó búvárok, építészbúvárok, ipari búvárok, és számos más lehetőség adott a szakosodásra.

Tisztában kell lenni ugyanakkor azzal is, hogy a mai tizenévesek többsége úgy kerül ki a középiskolából, hogy nincs világos jövőképe, célja. Pénzt szeretne keresni, hogy legyenek státuszszimbólumai, de valódi célja nincs. Ezért el kell indulni egy úton, el kell menni világot látni, hogy tudjon dönteni az életéről. El lehet menni külföldre, de a világon sehol sincs igazi szabadság, mindig mindenhol szabályoknak kell megfelelni. Ezzel szemben van egy másik lehetőség is: beutazhatjuk az egész világot, és még jól is kereshetünk. Itt jön a képbe a búvárkodás. Van a búvárszakmának egy kedvtelési része, amelyre egész iparág épült. Példa rá Egyiptom, ahol egész flotta áll a turisták rendelkezésére: mintegy tízezer hajó. Ezeken dolgoznak a búvármesterek, akik a turisták víz alatti idegenvezetéséért felelnek. Ők biztosítják a hátteret a közös élményekhez. A búvártanfolyam nem valamiféle személytelen, hideg képzés, ahol pénzért kiállítanak egy igazolványt, és azzal le van tudva a dolog. A búvároktatás folyamán emberi kapcsolatok alakulnak ki, mert együtt közös élményeket élnek át a résztvevők. Egy ilyen állással ezer eurótól háromezer euróig is lehet keresni – ez attól függ, hogy a munkavállaló szeret vagy nem szeret dolgozni. Külföldön a pluszmunkát nagyon értékelik, és anyagilag is elismerik.

A Szabó Jenő által kínált tanfolyam három részből áll: egy elméleti részből (Sepsiszentgyörgyön), egy uszodai részből (búvártechnikák elsajátítása, szintén helyben) és nyílt vízi részből (a technikák begyakorlása a dálnoki tavon). A tanfolyamon a szakismeretek mellett arra tanítják a résztvevőket, hogy együttműködjenek egymással. A víz alatt mindenki egyenlő, társadalmi helyzettől függetlenül, bárki maradhat levegő nélkül, és a társai segítségére szorulhat.

Az esten toboroztak is, többen feliratkoztak a búvártanfolyamra, ahová még a héten várják a jelentkezőket. Részletek a 0755 011 500-as telefonszámon.