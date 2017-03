A pályázatokat az említett köz­ségek a tavaly augusztus és október közötti időszakban adták be, illetve töltötték fel a számítógépes rendszerbe. Az elbírálásokat gyulafehérvári szakemberek végezték, mivel az építkezést és a felszerelést is magában foglaló pályázatok automatikusan a régiós központba kerülnek. Ez az elbírálási mód érvényes a vidékfejlesztési terv minden pályázható intézkedésénél. A pályázatok nagy értékűek, Uzon 988 ezer eurót költhet a bikfalvi vízhálózat kiépítésére, a kőröspataki tanács a háztartási szennyvíz kanalizálását tudja megoldani a pályázott 970 846 euróból, Előpatak tanácsa az árapataki ivóvízhálózat és a csatornázás kiépítését finanszírozhatja a közel 2,5 millió euróból, a zágoni tanács pedig Papolcon hasonlóképpen, 1,1 millió euróból.

Az igazgató tájékoztatása szerint március 28-án (vagyis ma) újraindulnak a községi tanácsokat érintő pályázati intézkedések: a vidéki infrastruktúra fejlesztése, a 7.2-es intézkedés 366 millió euró pályázati összeg­gel és a vidéki örökség megőrzésének támogatása, a 7.6-os intézkedés 100,4 millió eurós pályázati kerettel. A vidéki infrastruktúra fejlesztésénél három összetevőre lehet pályázni: az ivóvízhálózat és a csatornázás megvalósítása (a pályázható összeg 142,5 millió euró), a helyi érdekeltségű utak építése és korszerűsítése (53,2 millió), az oktatási és szociális infrastruktúra fejlesztése (35,6 millió euró).

Szakál András igazgató szerint jó hír, hogy a kiírásokban külön összeg van elkülönítve a hátrányos hegyvidéki térségben található községek pályázatainak, ami azt jelenti, hogy a kifizethető pályázatoknál az országos rangsorolásban a hegyvidéki tanácsok pályázatai nem versenyeznek a nem hegyvidékiekével. Az igazgató információi szerint ezeknél az intézkedéseknél a hegyvidéknek elkülönített pénz egyharmada a teljes kiírási összegnek. A pályázatokat az elbírálásnál pontozzák, a minimálisan elérendő minőségi küszöb a vízhálózatnál és a csatornázásnál 25 pont, a helyi utaknál és az oktatás fejlesztésénél pedig 20 pont. A pályázatokat június 30-ig lehet feltölteni az ügynökség számítógépes rendszerébe, természetesen csak abban az esetben, ha időközben a keretösszeg nem fogy el.

A rendszer a fent említett pályázható összegek dupla értékére enged pályázatokat feltölteni, majd a kétszeres túligénylés esetén automatikusan leáll, és nem engedélyezi további pályázatok rendszerbe juttatását.

Az igazgatót a tavaly leadott pályázatok elbírálásának helyzetéről is kérdeztük. Elmondása szerint az elbírálások és az országos rangsorolások az utóbbi hetekben felgyorsultak. A hatalmas munkamennyiség miatt kissé megkésett a rangsorolás, példaként említette, hogy a fiatal gazdák és a kisgazdaságok támogatásánál (6.1-es és 6.3-as intézkedés) a tavaly júliusban letett sikeres pályázatok rangsora a napokban került fel az országos ügynökség honlapjára. Kovászna megyéből 15-en pályáztak sikeresen a két intézkedésnél az említett hónapban, az elmúlt napokban írták alá a szerződéseket, és néhányan már le is tették az első részletre a kifizetési kérésüket. A gazdaságok korszerűsítésénél (4.1-es intézkedés) a napokban ül össze az országos elbíráló bizottság a júliusban letett és kifizethetőnek minősített pályázatok rangsorolására.