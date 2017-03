Középületeket újítanának fel Nagyborosnyón. A polgármesteri hivatal terve szerint a községháza és a Bartha Károly Általános Iskola rendbetételére pályáznának, a munkálatok finanszírozására két igénylést nyújtottak be a fejlesztési minisztériumhoz – tudtuk meg Ilie Nicolae polgármestertől.



Az iskola – amelynek egyik szárnya a nagyborosnyói református egyház tulajdona – igencsak megérett a javításra, a régebbi felében az omlásveszély miatt több termet is le kellett zárni. Mivel a polgármesteri hivatal nem az épület egészének tulajdonosa, közpénzből, pályázati úton kapott összegekből nem végezhetett semmilyen beruházást az ingatlanban. A hónap elején azonban az egyházzal közösen megtalálták a kiutat: közjegyző előtt kötöttek építményi jogot adó egyezséget, amely a következő 99 évre érvényes, hosszabbítási lehetőséggel – ennek értelmében már befektethet a korszerűsítésbe a polgármesteri hivatal. A jogi kérdés rendezésében a megyeháza szakemberei is segítettek, így amit az elmúlt huszonöt évben nem tudtak megvalósítani, azt most két hónap alatt rendezték – mondta el Kanyó Antal alpolgármester. Az iskola javítására, megerősítésére 577 ezer lejre pályáznak.

A polgármesteri hivatal felújítására, hőszigetelésére és felszerelésére 4,4 millió lejt kérnek ugyancsak a fejlesztési minisztériumtól – tudtuk meg Ilie Nicolae polgármestertől.