A kormánykoalíció döntését a miniszterelnök jelentette be. Grindeanu rövid sajtónyilatkozatában rámutatott: politikai kormányt vezet, amelynek a koalíciós pártok biztosítanak parlamenti támogatást, így csak tudomásul veszi az LDSZ-ben született döntést, és ennek megfelelően továbbítja a személycseréről szóló javaslatot az államfőnek. A környezetvédelmi tárcát is vezető Constantin helyére Graţiela Gavrilescu parlamenti kapcsolatokért felelős minisztert javasolja az LDSZ, aki automatikusan megkapná a miniszterelnök-helyettesi tisztséget is. Grindeanu a jelölt kapcsán kifejtette: „Gavrilescu asszonynak már van tapasztalata környezetvédelmi miniszterként. Egy évig töltötte be ezt a tisztséget. Az ALDE-s partnereink támogatását élvezi, ez számít”.

A parlament által januárban megszavazott új kormányszerkezet szerint a Grindeanu-kabinetben mindkét koalíciós pártnak jár egy-egy kormányfő-helyettesi tisztség: a szociáldemokratákét a regionális fejlesztési, míg az LDSZ-ét a környezetvédelmi miniszteri tisztséggel kötötték össze. A liberális alakulatnak Teodor Meleşcanu külügyminiszter személyében lenne „rangosabb” tárcavezetője is a kormányban, de ahhoz, hogy őt tegyék meg kormányfőhelyettesnek, a megváltozó kormányszerkezet miatt újabb bizalmi szavazást kellene kérni a parlamenttől.

Graţiela Gavrilescut egyébként várhatóan a szintén a LDSZ-ből érkező Viorel Ilie váltja a parlamenttel való kapcsolattartásért felelős miniszteri székben.

Mint arról beszámoltunk, a személycserét az tette szükségessé, hogy az LDSZ-ben hatalmi harc robbant ki, amelyben Constantin alul maradt a párt másik társelnökével, Călin Popescu Tăriceanu szenátusi elnökkel szemben. Constantin szerint az alakulat alapszabályát megsértve döntöttek párttársai arról, hogy megvonják tőle a politikai támogatást, ezért nem volt hajlandó önként lemondani kormánytagságáról, de elismerte, hogy a két párt fúziójából létrejött LDSZ-t szakadás fenyegeti félreállítása miatt. Constantin egyelőre nem szándékszik kilépni a pártból, és az őt támogató politikusok nevében azt ígérte: nem fogják veszélybe sodorni a Grindeanu-kormány parlamenti támogatását.