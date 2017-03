„A kongresszus napirendjén a menekültváltság, a biztonsági kérdések, a terrorizmus, a brexit, különböző gazdasági kérdések szerepelnek, olyan témák, amelyek Európa jövőjét a következő években jelentősen meghatározzák. Az RMDSZ küldöttségének az a feladata, hogy a kétoldali találkozókon, munkamegbeszé­léseken és tárgyalásokon a romániai magyarság helyzetét meghatározó témákról számoljon be, különös tekintettel az elmúlt időszakra jellemző jogsérelmekről” – számolt be a máltai kongresszus tétjéről Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök. Ugyan­ő hozzátette: a korrupcióellenes ügyészség hatalommal való visszaélése, a marosvásárhelyi iskola ügye, a magyar közösség elleni diszkriminációs esetek, az anyanyelvhasználat korlátozása is részét képezi a küldöttség által folytatott egyeztetéseknek.

„Annak ellenére, hogy a hivatalos román álláspont modellértékűnek akarja beállítani a hazai kisebbségek védelmét, a valóság ennek ellentmond. Erre világít rá az amerikai külügy országjelentése is. Mindaddig, amíg a kisebbségi jogok ügye rendezetlen, minden lehetséges eszközzel és partnerrel nyomást kell gyakorolnunk a román államra” – hangsúlyozta Porcsalmi, majd hozzátette: bár az RMDSZ jelenleg nincs kormányon, a parlamenti megállapodás által is képviseli a közösség érdekeit.

A küldöttséget Kelemen Hunor szövetségi elnök vezeti, tagjai: Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök, Biró Rozália parlamenti képviselő, Sógor Csaba és Winkler Gyula EP-képviselők, Vincze Lóránt külügyi titkár, Kelemen Kálmán és Zsombori Vilmos, a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom elnöke és alelnöke, valamint Kurkó Cecília, Forró Gyöngyvér, Emilia Elena Roatiş és Mikita Zsuzsanna tanácsosok.