A módosítás előzménye, hogy az érintett jogszabályokból – egy tavaly nyáron hatályosított módosítás során – kiesett az anyanyelv kifejezés, aminek következményeként fizetőssé vált az említett törvények által szabályozott eljárások dokumentumainak lefordítása más nyelvre.

Az így előállt helyzetre tavaly októberben a Magyar Közösség Pártja (MKP) hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy az jelentős visszalépés az anyanyelvhasználat terén, és sérti a jogegyenlőség elvét, illetve az Európa Tanács nyelvi chartáját is, amelyet Szlovákia 2002-ben aláírt. Az MKP rámutatott, hogy az eljárási dokumentumok fordításainak fizetőssé tétele komoly anyagi terhet ró azokra, akik anyanyelvükön szeretnék olvasni őket, hiszen az iratok fordítása oldalanként akár 20 euróba is kerülhet, és ez – tekintettel arra, hogy sokszor több tíz oldalas dokumentumokról van szó – olyan jelentős költség, ami az eljárásban részt vevő felek egyenjogúsághoz való jogát is sérti.

Az ügy kapcsán a felvidéki magyar párt tavaly az igazságügyi tárcát is megkereste, nehezményezve az előállt helyzetet és a vonatkozó jogszabályok felülértékelését kérve. Az MKP kezdeményezését követően a Most–Híd szlovák–magyar párt képviselőinek egy csoportja terjesztette be azt a javaslatcsomagot, amelyet most hagyott jóvá a szlovák parlament.