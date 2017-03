A tanácskozáson több más téma – például a múlt heti római EU-csúcs és a brexit – mellett napirenden volt a bevándorlás kérdése, amelyről szólva Orbán Viktor világossá tette: Magyarország minden jogi kiskaput bezárt, és felkészült arra a helyzetre, ha az Európai Unió és Törökország közötti migrációs megállapodás esetleg csődöt mondana. „Képesek vagyunk bármekkora migrációs áradatot megállítani a magyar–szerb határon” – jelentette ki. Közölte továbbá, hogy Magyarország megtette az első lépéseket a „migránsbiznisz” felszámolásáért, miután „jó néhány civil szervezet nyilvánvalóan üzleti kérdésnek is tekinti a migránskérdést”. A miniszterelnök egyúttal illegitimnek nevezte azokat a véleményeket, amelyek össze akarják kötni a bevándorlás kérdését az európai uniós pénzekkel. „Ne hagyjuk, hogy megfélemlítsenek bennünket, tartsunk ki az észszerű migránspolitika mellett” – javasolta V4-es kollégáinak.

A tegnap hatályba lépett megszigorított jogi határzárat firtató újságírói kérdésre azt válaszolta: az új rendelkezések elsősorban az uniós polgárok biztonságát szolgálják. A Magyarországot a szolidaritás hiá­nyával vádoló brüsszeli kritikákat ugyancsak abszurdnak nevezte. Ezt azzal indokolta, hogy Magyarország az elmúlt másfél évben „iszonyatos összegeket” költött határvédelemre, és az új határvédelmi kiadásokhoz Brüsszel egyetlen fillérrel sem járult hozzá. „Így ma az osztrák és német polgárok biztonságát a magyar adófizetők fizetik meg” – fogalmazott.

A múlt heti római EU-csúcs­ról Orbán Viktor azt mondta: a V4-ek látványosan bemutat­hatták, hogy komoly közös ál­láspontjuk van a kontinens jövőjéről, közös javaslataikból a legfontosabbak átkerültek a római dokumentumba. A kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy a V4-ek már nem a kérelmezők helyzetében vannak, a gazdasági számok ugyanis világosan mutatják: Európa legdinamikusabban fejlődő térségéről van szó, amely nem elvesz, hanem hozzátesz az unió erejéhez.

Szerinte a kontinens jövőjéről szóló vita nem lezárult a római deklarációval, hanem a részletek kidolgozásának szakaszába került. Van tehát egy általános nyilatkozat Európa jövőjéről, de az Európai Bizottság a következő hónapokban öt nagy csomagot fog beterjeszteni, „ezek lesznek a részletek, ahol az ördög lakik” – fogalmazott, hozzáfűzve: szorgalmazza, hogy a V4-eknek minden csomagot illetően legyen gyors reagálóképességük.

A brexittel, vagyis Nagy-Britannia uniós kilépésével kapcsolatban a miniszterelnök megismételte: a magyar álláspont lényege, hogy az ott dolgozók jogait meg kell védeni, egy tisztességes megállapodás keretében pedig a jogokat és a kötelezettségeket a kilépés után is egyensúlyban kell tartani.

A V4-országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) miniszterelnökei tegnap délelőtt a varsói kormányfői hivatalban tárgyaltak.