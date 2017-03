Mindhárman visszajárnak immár Háromszékre, miután Grüman Róbert, a megyei tanács mostani alelnöke 2015-ben a Facebookon megszólította Răzvan Pascut, ráadásul azóta több alkalommal is érkezett térségünkbe érdeklődő, nyitott csapat a fővárosból.

Bloggerek, turisztikai szakemberek és újságírók látogatásának köszönhetően számos idegenforgalmi témájú, „pozitív üzenetű” cikk jelent meg a román médiában Háromszékről, ezáltal a román–magyar kapcsolatrendszer szempontjából is lényeges megismerési folyamat kezdődött el. A román anyanyelvű fiatalok egyértelműen Székelyföldként emlegetik térségünket, saját nevén, mint az ország más történelmi régióit.

A szakmai értekezleten Jánó Szabolcs, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület igazgatója kijelentette: Răzvan Pascu az ország legismertebb turisztikaimarketing-szakem­bere. Előadásában Pascu meg­jegyezte: idén már másodszor jár Háromszéken, turisztikai népszerűsítő projektekkel foglalkozik itt is, máshol is. Folyamatosan utazik, járja a világot (most éppen Japánban tartózkodik), bejegyzései Facebook-oldalán, illetve honlapján követhetők (razvanpascu.ro). Kommunikációs céget irányít, PR- és marketingtevékenységgel foglalkozik, turisztikai blogját pedig szenvedélyből vezeti. Bankban is dolgozott, ám otthagyta, azóta turisztikai cégekkel, nagykövetségekkel dolgozik, rendezvényeket is szervez, civil szervezetként pedig megalapította a Travel Focus Egyesületet.

Szívügye a Kovászna megyével kapcsolatos projekt, meghívás nélkül is ellátogatott volna Háromszékre – mondta Pascu. Nagyon bízik a térségben, adottságaiban és az itt élő emberekben, jó turisztikai lehetőséget lát benne, és szerinte nagy kár, hogy az országos sajtó főként a politikai híreket közli, nem azt, ami fontos lenne. Ezt ellensúlyozandó, népszerűsítési tevékenységbe kezdett, barátai és újságírók figyelmét arra próbálja ráirányítani, hogy itt rengeteg érdekes és értékes látnivaló várja őket, hagyományos mesterségekkel foglalkozó emberek, udvarházak, ezeket mind nagyon szereti, egyedivé teszik Székelyföldet, az itt élőket. Răzvan Pascu úgy fogalmazott, jóhiszemű emberként úgy látja, idegenforgalmi téren a hagyományra, a népi mesterségekre lehet és kell alapozni, „ez az önök esélye”. Az Irány Háromszék (románul Vizitează Covasna) jelmondat jó, a továbbiakban a népszerűsítésre kell helyezni a hangsúlyt, a hitelességre, a térség iránt érdeklődőknek sajátos élményeket kell felkínálni. Több mint hetven országban járt már, éppen ezért elmondhatja, „kincsen ülünk”, így bloggereket, újságírókat kell a továbbiakban is idevonzani, rendezvényeket kell szervezni. Abban az évben (2015), amikor először látogattak Háromszékre, 158 tudósítás jelent meg térségünkről a román nyelvű sajtóban, ám 2016-ban ez a szám már 687-re emelkedett, és ezek mind pozitív hírnek számítanak. Jó úton járunk, ő maga is Kovászna megye rajongója – hangsúlyozta Pascu. Mint fogalmazott, ma már a háromszéki szállásadók azért is tolonganak, hogy fogadják a fővárosi újságírócsoportokat, a továbbiakban pedig legyünk hűek önmagunkhoz, értékeinkhez, a vendégeket kínáljuk gulyással cordon bleu helyett.

Florin Arjocu bánsági származású, szintén Bukarestben élő blogger (drumliber.ro), idegenvezető, aki utazási tapasztalatairól a közrádió egy műsorában is szól. Szerinte is vonzó a nemzeti kisebbségek hagyománya, kultúrája, neki különösen tetszenek a székely kapuk, szívesen látná mindenhol azokat. Kiemelte a helyi ételek jelentőségét, s nagy elismeréssel szólt a sepsiszentgyörgyi Potio Nobilis pálinkákról, a kézdivásárhelyi mézeskalácsról, illetve említette a Kovászna−Kommandó kisvasútban rejlő lehetőséget is, mondván: Máramarosban az ottani kisvasutat önálló turisztikai termékké sikerült fejleszteni. A Székelyföld egy alakuló, formálódó idegenforgalmi márkanév (brand), viszont nehézséget jelentenek a rossz utak, a parkolási lehetőségek, illetve a közvécék hiánya, továbbá az idegenforgalmi látványosságoknál román nyelvű tájékoztató táblácskák is szükségesek. Fontos az imidzs, az, hogy mit gondolnak rólunk, ugyanakkor a turisták csak akkor jönnek ide, ha pontos és hiteles információkat kapnak Székelyföldről.

A 22 esztendős rádiós műsorvezető, dj és vlogger Andrei Nicolae szintén sajátosságaink, különlegességeink kiemelésére bátorított, mint mondta, a kürtőskalács zseniális termék, ám amit Bukarestben készítenek, az összehasonlíthatatlan az ittenivel, de a levegő tisztasága is jó vonzerőt jelenthet, élelmesebbek kis üvegecskékben akár forgalmazhatnák is Háromszéki levegő (Aer de Covasna) címkével.