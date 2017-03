A hétfőn kezdődött nyílt napok iránt nagy az érdeklődés, a nyolcadik osztályok egymást érik a szakiskolákban, ahol a pedagógusok és a mesterek készséggel magyarázzák el egy-egy szakma szépségét. Magyar nyelvű szakképzést három iskola biztosít Sepsiszentgyörgyön: a Berde Áron, a Puskás Tivadar és a Kós Károly Szakközépiskola.

A Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskolában Gazdag Ildikó igazgató ismertette az oktatott szakokat, bemutatta az informatikai laboratóriumot, a fodrászműhelyt, a tankonyhát, a sporttermet. A nyolcadikosok sok új információval és szórólappal távoztak, amelyből megtudhatták, hogy ősztől szakközépiskolai képzés indul gazdasági technikus és idegenforgalmi technikus szakon, szakiskolai képzés pedig férfi- és női fodrász szakon, valamint fél-fél osztályban pincér- és cukrászképzés.

A Puskás Tivadar Szakközépiskolában a vendégdiákok ki is próbálhatták, hogyan kell összeállítani egy kis szerkezetet égőkkel, ha sikerült, haza is vihették. A nyolcadikosok bepillantottak az elektronika- és elektrotechnika-műhelybe, látták működés közben a gépkocsivezetői szimulátort, az iskola tanárai és tanulói szívesen válaszoltak a kérdésekre. Demeter Dávid igazgató, kollégái és tanítványaik jó házigazdaként vezették végig a műhelyekben az érkező osztályokat. A Puskás-iskolában szeptemberben egy mechanika és egy elektronika szakközépiskolai osztályt és három szakiskolai osztályt indítanak, utóbbiakat hat szakmában félosztályos elosztásban: autószerelő és mezőgépész, CNC-kezelő és gépkarbantartó, villanyszerelő és motortekercselő.

Egy húsfeldolgozó, egy textilkonfekció és fél-fél kőműves, valamint víz-gáz szerelő magyar szakiskolai osztály indul szeptemberben a Kós Károly Szakközépiskolában, amely a jövő tanévtől a Puskás Tivadar pénzügyi központhoz tartozik, és az elméleti oktatás is a befogadó iskolában történik, a gyakorlati képzés pedig a Gyár utcai műhelyekben. A napokban itt is fogadják a nyolcadikosokat.

A nyílt napokkal párhuzamosan ma szakoktatási fórumot is tartanak Sepsiszentgyörgyön a megyei tanfelügyelőség szervezésében az iskolák és vállalkozói csoportosulások részvételével. Háromszéken kilenc iskolában működik jelenleg szakoktatás, ezek közül kettőben – a baróti Baróti Szabó Dávid- és a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor-iskolában – elméleti osztályok is vannak, a szakképzés különböző formáiban, magyar és a román tagozaton összesen több mint három és fél ezer diák tanul.