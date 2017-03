A kormány egyik legismertebb tagja Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter, aki már hetente új béremelési ígéretekkel rukkol elő – anélkül, hogy ezek megalapozottságát, fedezetét, várható hatását is közölné. Tanulmány nyilván nem készült arról, hogy mindehhez honnan lesz pénz – nem is készülhetett, hiszen nálunk hónapokig tart, amíg megrendelik őket (és mire alkalmazni lehetne a bennük foglaltakat, rég elévülnek) –, pedig az ígéretek szerint az egyes rétegek után jön majd az egységes bértörvény, amely már a megemelt béreket rendezné hierarchiába. Ezzel a mesével altatnak minket, hogy a majdani jólét bódulatában ne vegyük észre az államháztartás kiszámítható összeomlásának fenyegető jeleit.

Van más is, népmesei kategóriába illő: Petre Daea mezőgazdasági miniszter a juhtenyésztés fellendítésével akar gondoskodni rólunk. Ha van 12 millió juh Romániában, 12 millió paplant lehet készíteni, ilyen egyszerű a recept, többé senki sem fog fázni a Kárpátok tövében. Abba már belesült a Mehedinţi megye egyszerű fiából lett tárcavezető, hogy a juhnak a gyapján kívül még hány terméke hajt hasznot: a hús, a bárány, a tej, a bőr? És értékesítésük módjával is adós maradt. Következő ötlete a sertésfarmok és a paradicsomtermelők támogatására vonatkozik, és nyilván puszta véletlen, hogy Liviu Dragnea fia épp ebben érdekelt...

Sokat szerepel még Tudorel Toader igazságügyi miniszter, de eddig csak a korrupcióellenes jogszabályok és ügyészek kapcsán hallottuk nyilatkozni, mintha az elítéltek, gyanúsítottak és bűnüldözők problémáin kívül mást nem is kellene rendezni.

Ami igazán sokaknak fáj – az egészségügy és a tanügy állapota –, arról a béremeléseken kívül vajmi keveset tudni. Florian Bodog egészségügyi miniszter még az oltóanyagválságot sem tudta megoldani, Pavel Năstase oktatási tárcavezető pedig új törvényt, új reformot, új igazgatói versenyvizsgákat készít elő. Amikor még egyet sem vittek végig...

Fejlesztésekről, beruházásokról egy árva szót sem ejtettek eddig, a korábban agyondicsért Sevil Shhaideh kormányfőhelyettes egyetlen tervvel sem rukkolt elő. Az európai alapok lehívásával sehol sem tartunk, pedig a hétéves költségvetési ciklus fele már eltelt. Két év múlva már a következőről kell tárgyalni, noha kormányunknak a mostaniról sincs fogalma.

Ja, és van egy kormányfőnk is, Sorin Grindea­nu, akinek az egészet át kellene fognia. Legutóbbi hírünk róla, hogy Liviu Dragnea SZDP-elnökkel horgászott a hétvégén...