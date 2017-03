Az önkormányzat tavaly félmillió eurót nyert a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökségnél az értékes, műemlék besorolású kultúrotthon felújítására. A közbeszerzési folyamat lassan a végéhez közeledik, hamarosan eredményt hirdetnek, és várhatóan még nyár előtt szerződést kötnek a kivitelezővel. A polgármesteri hivatal már nem fogad el kérelmet a kultúrotthon április 20. utáni bérlésére. Bihari Edömér polgármester szerint ez nem jelent nagy fennakadást, mert a kulturális rendezvényeket be tudják fogadni az egyházak, esküvő és keresztelő miatt pedig sajnos egyre ritkábban kell megnyitni a legnagyobb befogadású terem ajtaját. A felújítás miatt költöznie kell a kényszermegoldásként a kultúrotthon alagsorába berendezett orvosi rendelőnek is. Hogy a következő két esztendőben hol húzhatják meg magukat a lakosok egészségére vigyázók, még nem tudni, de az önkormányzat támogatja őket a lehető legjobb megoldás megtalálásában – ígérte a községvezető.

A három esztendeje leégett orvosi rendelő újjáépítése késik. A közbeszerzés előtt hat cég érdeklődött, de végül csak ketten tettek – a feltételeknek nem megfelelő – ajánlatot. Bihari Edömér szerint az jelentette a gondot, hogy a vállalkozók közül egyik sem végzett legalább három olyan építkezést, melynek összértéke elérte volna az orvosi rendelő becsült 571 ezer lejes árát. A visszajelzések szerint a másik négy cég azért nem tett ajánlatot, mert úgy vélték, az építkezés értékét alábecsülték. Emiatt megtörténhet, a tanács úgy módosít a terven, hogy a pénz elég legyen az építkezésre, és a vállalkozók is érdemesnek lássák a versenytárgyaláson való részvételt.

Középajtán az iskola felújításának és a ravatalozó kivitelezésének tervét készítenék el idén – előbbihez dokumentációt készítenek, hogy pályázhassanak, utóbbinak kinézték a helyét, s folyik a terület telekkönyvezése. „A nagyajtai ravatalozó építése és a közép­ajtai előkészítése, illetve egyéb kiadásaink miatt felmerült, hogy kölcsönt vegyünk fel valamelyik banktól. Nem vagyok a kölcsönök híve, de be kell látnom, ha időben szeretnénk legfontosabb célkitűzéseinket megvalósítani, ettől nem tekinthetünk el” – mondotta Bihari Edömér.