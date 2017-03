Elsőként a városi köztisztasági vállalat, a Tega Rt. vezetőségéhez fordultunk, tekintve, hogy a fák nyesését végző négy-öt ember a cég egyenruhájában jelent meg. Mind Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, a vállalat volt vezetője, mind a jelenlegi igazgató, Máthé László megerősítette: a Tega a zöldövezetek karbantartását valóban elvégzi ott, ahol a lakótársulásokkal szerződést kötöttek, de a fák karbantartását, kivágását nem ők intézik, erre sem eszközük, sem szakemberük nincs. Máthé László érdeklődésünkre annak is utánajárt, mégis miért a vállalat munkatársai ügyködtek szombaton a sétány szomszédságában található zöldövezeten. Kiderült, hogy a városi kertészet által engedélyezett munkálatról volt szó, a szomszédos tömbház lakóinak előzetes beleegyezésével, és azért a vállalat emberei végezték a fák megnyesését – szolgálati időn kívül –, mert a Tega egyik alkalmazottja is egyike a lakóknak.

A szabály szerint – amint azt a kertészet illetékesei is megerősítették – a fák rendezése a lakótársulások feladata, önkormányzati jóváhagyással. Ha ezt megkapták, a társulásnak kell megkeresnie azt a csapatot, céget, amely elvégzi a fák nyesését, csonkítását vagy esetleg a kivágást, esettől függően. Tölgyessy Zoltán mérnök szerint kivételt képeznek azok az esetek, amikor csak pár kisebb ágat távolítanak el, de nagyobb beavatkozásoknál minden alkalommal kiszállnak a helyszínre a kertészet emberei, és felvilágosítják az igénylőt, hogy mit tehet és mit nem, és utána érkezhet a csapat.

A Hőközpont sétánybeli fák esetében az igénylők az eljárást betartották, és a fák visszavágása indokolt volt, mivel viszonylag öregek már, magasabbra nőttek, mint a tömbház, emiatt veszélyt is jelenthetnek. Kivágásukról nem volt szó – magyarázta Tölgyessy.

Felkérésünkre a helyszínre is kiszálltak tegnap, ahol viszont megállapították, hogy a munkálatok csak részben felelnek meg az engedélyezettnek. A szakember szerint a juharfák esetében nem lesz gond, azok újból kihajtanak, és elfogadható időn belül a koronájuk visszaépül, de a két akácnál túlzásba estek a „favágók”. Ezért megtörténhet, hogy ezek a fák nem hajtanak ki újra, vagy amennyiben igen, jó pár évnek el kell telnie ahhoz, hogy megfelelő legyen a külsejük.