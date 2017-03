Februárban már sötét fellegek gyülekeztek a 46 éve megszakítás nélkül működő, jelenleg a kantai Nagy Mózes Elméleti Líceumhoz tartozó iskolás sportklub fölött, ugyanis körvonalazódott, hogy bukaresti nyomásra a kézdivásárhelyi híres oktatási intézményt a megyeszékhelyi, hasonló profilú iskolához csatolják. A múlt hónapban Bukarestből érkező ajánlás a tanfelügyelőségen nem kapta meg a szükséges támogatást, viszont egy újabb, a napokban történt szavazáson döntöttek: jövő tanévtől anyagilag a megyeszékhelyhez tartozik az NMSK, amely így rövid távon akár meg is szűnhet.

Bejan András, a Nagy Mózes Elméleti Líceum igazgatója kedden sajtótájékoztatón ismertette a hétfőn kézbesített értesítést, és elmondta: félő, hogy a fejetlenül hozott döntés miatt – ami egyébként Romániában 61, hasonló helyzetben levő sportiskolát érint – belátható időn belül veszélybe kerül az oktatási intézmény jövője. Az igazgató szerint tisztázatlan az, hogy a 2017–2018-as tanévtől mi lesz tanügyi káderek sorsa, mi történik a sportiskola jelentős értékű leltárával vagy példásan felújított ingatlanjaival, a bukaresti döntés ugyanis úgy született, hogy nincs alkalmazási módszertana.

A város vezetősége teljes mellszélességgel támogatja a sportklubot, hiszen presztízsvesztést, a gyerekek és a szülők csalódását okozta a bukaresti döntés, ami mögé a tanfelügyelőség is besorolt, így politikai és jogi úton fognak a meglátásuk szerint törvénytelen és fejetlen döntés ellen fellépni. Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere úgy értékelte, hogy Kiss Imre főtanfelügyelő bukaresti nyomásra adta be a derekát, és támogatja a városvezető által szintén törvénytelennek minősített lépést. Az elöljáró felsorolta mindazon helyi határozatokat, illetve azokat a törvényeket, amelyeket az általa bukaresti firkásznak minősített bürokrata nemes egyszerűséggel áthágott, elmondva: olyan jogszabályokon gázoltak át, amelyek elfogadásához a parlament abszolút többsége kellett, mivel speciális törvényekről van szó.

A sajtótájékoztatón résztvevők úgy vélték: paradox helyzet alakulhat ki, hiszen megtörténhet, hogy kézdivásárhelyieknek sepsiszentgyörgyi színekben kell majd pályára lépniük. A tájékoztató résztvevői úgy döntöttek: ma hat órakor a sportcsarnokban nyílt szülői értekezletet tartanak.