May azután szólalt fel a londoni alsóházban, hogy Sir Tim Barrow, az Egyesült Királyság EU-nagykövete tegnap délután átadta az 50. cikkely aktiválásáról szóló értesítést Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének. Az 50. cikkely szabályozza – és szerdai aktiválása hivatalosan elindította – a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamatot, kétévi időtávlatot meghatározva a kilépés feltételeiről szóló tárgyalásokra. Theresa May az alsóházi képviselőket tájékoztatva kijelentette: a brit EU-tagság megszűnése azt jelenti, hogy a brit törvényeket a jövőben „nem Brüsszel, hanem a londoni, az edinburghi, a belfasti és cardiffi parlamentek” hozzák. Hozzátette: az Egyesült Királyság egységes országként tárgyal majd az EU-val, figyelembe véve az ország mindegyik nemzetének érdekeit. Ez egyenes utalás volt arra, hogy a skót kormány a héten hivatalosan is megkezdte az újabb függetlenségi népszavazás kiírásának előkészületeit, arra hivatkozva, hogy az országos átlaggal ellentétben a skót választók jelentős, 62 százalékos többsége a bennmaradásra voksolt a brit EU-tagságról tartott tavalyi népszavazáson.

Szövetségesek maradnak

A Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásáról szóló szerdai alsóházi felszólalásában a brit miniszterelnök hangsúlyozta: London továbbra is az EU-tagországok szoros és elkötelezett szövetségese marad, annál is inkább, mivel a világnak most nagyobb szüksége van a liberális demokrácia Európában honos értékeire, mint valaha, és az Egyesült Királyság is magáénak vallja ezeket az értékeket.

Theresa May hangsúlyozta azt is – és ez a kilépési folyamat elindításáról Brüsszelben átadott, szerda délután Londonban részleteiben ismertetett levélben is kiemelt helyen szerepel –, hogy a brit kormány merész és nagyra törő szabadkereskedelmi egyezmény megkötését javasolja az Európai Uniónak. A levél szerint e szabadkereskedelmi megállapodásnak átfogóbbnak kellene lennie minden korábbi hasonló egyezménynél, hogy magában foglalhassa egyebek mellett a pénzügyi szolgáltatási szektort is. A levélben a brit kormány megerősíti ugyanakkor, hogy nem törekszik a brit tagság fenntartására az EU egységes belső piacán az uniós tagság megszűnése után. Az Egyesült Királyság elhagyja az Európai Uniót, de nem hagyja el Európát, a britek továbbra is elkötelezett partnerei és szövetségesei maradnak európai barátaik számára, továbbra is magukénak vallják az európai értékeket – hangsúlyozza Theresa May Donald Tusknak írt levelében.

Az értesítés szerint London megérti és tiszteletben tartja azt az uniós álláspontot, hogy az egységes belső piaci tagsághoz kötődő négy szabadságjog – a munkaerő, a tőke, a javak és a szolgáltatások szabad áramlásához fűződő jog – egymástól nem szétválasztható, és nem lehet közülük „külön kicsemegézni” egyiket sem. Theresa May már korábban bejelentette, hogy az Egyesült Királyság az EU-tagság megszűnése után nem kívánja fenntartani tagságát az Európai Unió egységes belső piacán sem, mivel e tagsághoz olyan feltételeket kellene teljesíteni, mintha a brit EU-tagság meg sem szűnne. Az értesítésben hangsúlyosan szerepel az a londoni törekvés is, hogy a brit kormány a kilépési tárgyalások korai szakaszában megállapodást szeretne elérni az Egyesült Királyságban élő külföldi EU-állampolgárok jogainak garantálásáról, de ezzel egy időben, viszonossági alapon egyezségre akar jutni az EU-tagállamokban élő britek jogosultságainak garantálásáról is.

Éles ellenzéki bírálatok

Jeremy Corbyn, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője Theresa May felszólalására reagálva kijelentette: a Labour elfogadja a brit választók döntését arról, hogy az Egyesült Királyság lépjen ki az EU-ból, de a brit kormány által felvázolt brexit-menetrendet felelőtlennek és veszélyesnek tartja. Corbyn különösen éles bírálattal illette a kormányfő azon korábbi kijelentését, hogy egy rossz megállapodásnál az is jobb, ha nincs megállapodás az EU-val a tárgyalási folyamat végén. A Munkáspárt vezetője felidézte, hogy a brit pénzügyminisztérium tavalyi becslése szerint a brit hazai össz­termék (GDP) 7,5 százalékának megfelelő gazdasági veszteséggel járhat, ha a brit EU-tagság kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás elérése nélkül szűnik meg. A heves parlamenti vitában – amelyet John Bercow házelnöknek többször is meg kellett szakítania, hogy rendreutasítsa a kiabáló képviselőket – Corbyn kijelentette: a Munkáspárt több más feltétel teljesülése mellett csak akkor támogatja a konzervatív kormányt a brexit-tárgyalások folyamatában, ha a kormányzati stratégia központi céljává válik a brit gazdaság további teljes körű hozzáférése az EU egységes belső piacához.

Európa rossz napja

Elvileg még visszafordítható a brit uniós tagság megszűnésének folyamata, ehhez azonban az Egyesült Királyság mellett az EU többi huszonhét tagországának egyöntetű jóváhagyására is szükség lenne – jelentette ki Antonio Tajani, az Európai Parlament (EP) elnöke tegnap Brüsszelben. „Még ha az Egyesült Királyság úgy is döntene, hogy változtat álláspontján, egyedül ezt akkor sem tehetné meg” – hangsúlyozta a parlament elnöke. „A tagállamok mindegyikének döntenie kellene róla, hogy ez lehetséges-e” – tette hozzá. „Noha tiszteletben tartjuk a britek döntését, nem jó nap ez Európa számára” – mondta sajtóértekezletén Tajani.

Egyelőre még semmi nem változott az Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnéséhez vezető folyamat megindításával, a kilépés pillanatáig érvényesek maradnak a szigetország szerződéses jogai és kötelezettségei – hangsúlyozta Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke tegnap Brüsszelben. Azt kívánjuk, bárcsak ne lépne ki az Egyesült Királyság, de van egy pozitív oldala is a brexitnek, mégpedig az, hogy eltökéltebbé és egységesebbé tette a „huszonheteket” – jelentette ki sajtótájékoztatóján az uniós állam- és kormányfőket tömörítő testület vezetője. Hozzátette, ennek ellenére sem Brüsszelben, sem Londonban nincs értelme úgy tenni, mintha ez egy vidám nap lenne.

Az Európai Unió mindent megtesz azért, hogy fair és konstruktív legyen a brit uniós tagság megszüntetéséről (brexit) rövidesen kezdődő tárgyalási folyamat – jelentette ki Angela Merkel német kancellár tegnap Berlinben. A kancellár a brit távozási szándék hivatalos bejelentése után tett nyilatkozatában kiemelte: Theresa May-jel kedden telefonon folytatott megbeszélésén a brit kormányfő biztosította arról, hogy London is méltányos, és az együttműködés elvén alapuló tárgyalásokra törekszik. Az EU történelmileg egyedülálló sikertörténet, és ezen nem változtat, hogy elveszíti Nagy-Britanniát, egy fontos és erős tagját – szögezte le Angela Merkel.