Tavaly november elején Kozma Albert a keblitanács döntése értelemében felszólította Sikó Imre polgármestert, vessen véget annak az áldatlan helyzetnek, amelyet ő idézett elő: lépjen a törvényesség útjára, s az iskolák bérlésére vonatkozó, évek óta lejárt szerződéseket újítsa meg. Hangsúlyozták azt is, a követelés nem csupán az ügy anyagi helyzetének rendezéséről szól: rögzíteni kell azt, az épület karbantartása során kire milyen feladat és kötelezettség hárul, hiszen a hivatal által nem megfelelően gondozott épületek előbb-utóbb balesetveszélyesekké válnak, s bármely szerencsétlenség bekövetkezte esetén tudni kell, kié a felelősség.

A felek közti békéltetésben Kiss Imre megyei főtanfelügyelő és a Háromszék-felsőfehéri Egyházkör esperese, Török István vállalt szerepet, de erőfeszítéseik ellenére értékelhető eredmény nem született. Sikó Imre továbbra sem volt hajlandó szerződést kötni, mindössze annyit ígért meg – s azt a néhány napra rá tartott tanácsülésen is megismételte –, hogy az új költségvetés elfogadásakor szem előtt tartják a kérdést.

A keddi tanácsülésen történtekről szerettük volna megkérdezni Sikó Imre polgármestert, illetve Rudolf Béla alpolgármestert. Telefonos meg­keresésünkre egyikük sem válaszolt, csak Bíró Lajos néppártos tanácstagtól kaptunk felvilágosítást. Mint mondotta, a költségvetést elfogadták, de annak vitája során szó nem esett az iskolabérlésről. „A polgármester nem volt itthon, nélküle tartottuk a tanácsülést, de más sem vetette fel, hogy félre kellene tenni erre a célra is. Az iskoláról csak egyszer tettek említést: kilencezer lejt különítettek el a központi iskola tetőterének beépítéséhez szükséges tervek elkészítésére” – nyilatkozta.

Kozma Albert lelkész szerint várható volt, hogy a polgármester ezúttal sem tartja be szavát. „Számtalanszor beszéltünk a kérdésről, átiratot is küldtünk a polgármesteri hivatalnak, de sosem kaptunk egyértelmű választ, mindig csak hitegettek. Azt kell mondanom, csúfolkodnak velünk! Nem fogom hagyni, hogy az egyházat megkurtítsák, méltóságát megcsonkítsák. Szeretném azt is bizonyítani, nem az egyház van a közösség érdekei ellen, hanem azok, akik lázítanak, akik bemocskolni igyekeznek bennünket” – mondotta a lelkipásztor.