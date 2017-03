A továbbiakban a hírszerző szolgálat megyei igazgatósága embereinek kellett akcióba lépniük, kiderült: a csomagban nem volt robbanószer. A kalandok folytatódtak, a szálloda mögött folyó ásatások nyomán a második világháborúból származó, fel nem robbant bombát találtak, ennek hatástalanítását a pirotechnikusokra bízták.

A vészhelyzet során senki nem sérült meg – az egész a Kovászna Megyei Sürgősségi Esetek Felügyelőségének össze­hangolt gyakorlata volt. A taktikai gyakorlat célja, hogy az érvényben lévő előírások szerint hogyan lehet kimenteni a vendégeket egy szállodából – mondta el érdeklődésünkre a helyszínen Marian-Marius Tolvaj főtörzsőrmester, a készenléti felügyelőség szóvivője. A kovásznai helyszín fontosságára is rámutatott: fürdővárosról van szó, magas épületekkel, az egész országból érkeznek ide vendégek, így fontos, hogy a katasztrófavédelem szempontjából kifogástalanul működjön a rendszer.

A többórás gyakorlatban részt vett a csendőrség, rendőrség, hírszerző szolgálat, SMURD, kovásznai önkéntes tűzoltók, a Máltai Szeretetszolgálat, a Kovászna Megyei Vöröskereszt osztagja is, összesen több mint hatvan személy. Számos járművet is felvonultattak, közel húsz szirénázó autó lepte el az Őzike és Szarvas szállodák előtti teret – a nézelődő járókelők legnagyobb örömére.

Marius Tolvaj kiemelte: nagyon jó a hivatásos tűzoltók együttműködése a kovásznai önkéntes tűzoltók csapatával. A tegnapi szimuláción is ők érkeztek elsőkként a szállodákhoz, az alkalmazottakkal együtt kezdték a mentést a hivatásos egységek érkezéséig.