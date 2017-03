Tamás Sándor, a testület elnöke a büdzsétervezet ismertetésekor rámutatott: az elmúlt nyolc évben még két alkalommal rendelkezett hasonlóan jelentős összeggel az önkormányzat, és mindössze két évvel ezelőtt haladta meg a mostani szintet a rendelkezésre álló pénz. Utóbbi kapcsán Tamás Sándor kifejtette: 2015-ben az országos régiófejlesztési program révén elnyert támogatás miatt nőtt meg a rendelkezésükre álló keret. Ennek segítségével sikerült megvalósítani a több mint száz kilométernyi megyei besorolású közút korszerűsítését.

A költségek idén is két nagy tételre oszlanak, működési és fejlesztési kiadásokra. Előbbiek kapcsán az elnök elmondta, komoly tehertételt jelent az alkotmánybíróság múlt év decemberi döntése, mely a megyei önkormányzatokban végrehajtandó bérkiigazításról, kiegyenlítésről rendelkezik. Ennek hatására a bérköltségek az önkormányzat, valamint az alárendelt intézmények szintjén elérik a 104 millió lejt, illetve a teljes működési költség 180 millió lejt jelent, a fennmaradó, mintegy 50 millió lejt fejlesztésekre használja fel a megyei önkormányzat.

A működési költségek között a legjelentősebb tételt ez alkalommal is a szociális szolgáltatások fenntartására szánt összegek jelentik – a teljes költségvetés egyharmadát, illetve a fenntartási kiadások több mint felét teszik ki. Tamás Sándor ennek kapcsán kifejtette: a megyei önkormányzat idén már 1700 árva gyerekről gondoskodik (számuk évről évre nő), emellett közel 5900 fogyatékkal élő személyért felelnek, illetve kilencven nyugdíjas él a hidvégi öregotthonban, mely szintén a tanács hatáskörébe tartozik.

A fejlesztési tételeket illetően az elnök elmondta: a költségvetés 25 százalékát teszi ki a megyei utak és hidak korszerűsítésére fordítandó összeg (amelynek nagy hányada az országos költségvetésből érkezik), ami 34 millió lejt jelent (tavaly mindössze 10,6 millió lej jutott). Idén a következő beruházásokat finanszírozzák: a Sepsiszentgyörgyöt Illyefalván és Aldobolyon keresztül Brassó megyével összekötő több mint nyolc kilométeres szakasz teljes körű korszerűsítését. Sor kerül továbbá a Maksa–Lécfalva–Cófalva közötti szakasz korszerűsítésére, teljesen átépítik Nagyajtán az Ajta patakán átívelő, száz évvel ezelőtt felállított hidat, valamint felújítják a Bodzaforduló–Nagypatak–Kisborosnyó–Nagyborosnyó közötti útszakaszt. Utóbbi kapcsán Tamás Sándor elmondta: az idei büdzsében erre a célra hétmillió lejt irányoztak elő (a szükséges 19 millióból), mivel ez egy 22 kilométeres út és egyelőre a közbeszerzés lebonyolítása előtt tartanak, amit reményeik szerint sikerül lezárniuk még az idén. A nagyajtai híd 6,2 millió lejes beruházást jelent. Szintén jelentős összeg jut a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznak is különböző beruházásokra (egyebek mellett az új tüdőkórház és járóbeteg-rendelő építésének elkezdésére), az említett 55 millió mintegy tíz százaléka. A fejlesztési kiadások között előkelő helyet foglal el a kommandói egykori diáktábor teljes újraépítése, ez összesen 6,2 millió lejes költséget jelent, amiből az 50–60 személy fogadására alkalmas létesítmény kialakítása 4,5 millióba kerül. A munkálatokat a jövő évben zárhatják le. A 2017-re meghirdetett turizmus évéhez kapcsolódóan a megyei önkormányzat ugyanakkor más kisebb beruházásokat is tervez, így két egykori utászházat alakítanak át oly módon, hogy pár napos kirándulások esetén alkalmassá váljanak egy-két osztály fogadására.

Megháromszorozták az egyházak által megpályázható össze­get, 1,5 millió lejre növelve azt, de több pénz jut az otthoni beteggondozást biztosító szervezeteknek is, miután a kormány drasztikusan visszavágta a támogatásokat.