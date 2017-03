A polgári kezdeményezés beterjesztői eredetileg tizenegy, a kisebbségek számára fontos területen kérték jogalkotásra az Európai Unió intézményeit. A bizottság részleges bejegyzést hagyott jóvá, amely kilencet tartalmaz a tizenegy javaslatból.

Az Európai Bizottság 2013 szeptemberében még úgy találta, hogy a kezdeményezés olyan területeket kíván szabályozni, amelyek nyilvánvalóan nem tartoznak az EU jogalkotási hatáskörébe. Az akkori elutasító határozatot azonban a kezdeményezők megtámadták az EU luxemburgi bíróságán, amely ez év februárjában a kezdeményezők javára döntött. A perbe Magyarország a kezdeményezők oldalán, Szlovákia, Görögország és Románia az EB oldalán lépett be.

Az Európai Néppárt máltai kongresszusán tartózkodó Kelemen Hunor RMDSZ-elnök üdvözölte a bizottság döntését. „Nem hátráltunk meg, amikor az Európai Bizottság elutasította a Minority Safepack kezdeményezést. S nem hátrálunk meg most sem, amikor lehetőség nyílik arra, hogy befejezzük mindazt, amit évekkel ezelőtt az európai polgári kezdeményezéssel el akartunk érni: mi továbbra is párbeszédet kérünk az őshonos európai kisebbségek nevében az uniós intézményektől egy közös kisebbségvédelmi keretszabályozás létrehozásáról és a nyelvi-kulturális sokszínűséghez kapcsolódó intézkedésekről” – idézte Kelemen Hunort a szövetség hírlevele.

Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) erdélyi elnöke úgy fogalmazott: „A Minority SafePack kezdeményezés új és mindeddig páratlan lehetőséget nyit a kisebbségi érdekérvényesítés előtt. Elfogadtuk az Európai Bizottság részleges bejegyzésre vonatkozó ajánlatát, hiszen nagyon fontosnak ítélt javaslataink szinte kivétel nélkül bekerültek, és egészében a Minority SafePack kezdeményezés több mint nyolcvan százaléka bekerült a csomagba. Ez olyan eredmény, ami minden várakozásunkat felülmúlta. (...) „Nem kevesebb, mint kilenc jogszabály jöhet létre az aláírásgyűjtés nyomán, ami több, mint ami a Római Szerződés elfogadása óta összesen az uniós kisebbségvédelemben történt.” Vincze Loránt hozzátette, hogy az aláírásgyűjtést a FUEN intenzív és látványos kampánnyal szeretné véghezvinni.