Fordulat Kolozsváron. Közös nyilatkozatban foglaltak állást szerdán a Kolozsvári Állami Magyar Színház színészei a színházon belüli agresszi­óval szemben. A közösségi hálón közzétett nyilatkozatban aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy a színház pénteki bemutatója szünetében a produkció rendezője agresszíven lépett fel egyik kollégájukkal szemben. „Mi, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színészei, egyöntetűen és határozottan kiállunk egymás mellett és egymásért. Elutasítunk mindennemű agressziót. Nem tekintjük úgy, hogy az agresszió a színházi munka része, vagy hogy létezik olyan helyzet, ami ennek jogosultságot teremt” – áll a nyilatkozatban. A színészek úgy vélték, egyetlen ember elfogadhatatlan gesztusa miatt az ő munkájukra is árnyék vetült. A sajtó hétfőn számolt be arról, hogy Henrik Ibsen Rosmersholmja bemutatójának szünetében az előadás rendezője, a Berlinben élő ukrán Andrij Zsoldak agresszíven lépett fel a produkció egyik szereplőjével szemben. Az áldozat egyik kollégájának hívására a rendőrség is kiszállt a helyszínre. A bántalmazott színésznő nem tett rendőrségi feljelentést, Tompa Gábor színházigazgató pedig kijelentette: csak akkor indítanak belső kivizsgálást az ügyben, ha az érintett fél azt mondja, hogy bántalmazás történt, és ennek bizonyítható nyomai vannak. Tompa Gábor, a színház igazgatója hétfőn a Maszol.ro portálnak adott nyilatkozatában a színház ügyelőjét hibáztatta, amiért „elhamarkodottan cselekedett”, és „az érintettek megkérdezése és a vezetőség értesítése nélkül” hívta a segélyhívószámot. Tegnap Tompa már azt nyilatkozta: a színház vezetősége kivizsgálta a történteket, és levont Andrij Zsoldak rendező honoráriumából „egy bizonyos összeget”. A színházigazgató szerint a rendező megbánta a történteket, és bocsánatot fog kérni a bántalmazott színésznőtől. Tompa Gábor kijelentette: semmiféle agressziónak nincs létjogosultsága a színházi munkában. (MTI/Főtér/Maszol)