A forradalom napjaiban készült több ezer fényképet, hosszabb-rövidebb filmsnittet és hangfelvételt felvonultató portál nagymértékben hozzájárulhat az 1956-os események hiteles történetének rekonstruálásához és megismertetéséhez – mondta el szerdán Budapesten Tüske László főigazgató, aki szerint az 1956-os Emlékbizottság támogatásával létrejött magyaroktober.hu oldal a kutatók által eddig nem ismert összefüggéseket is feltárhat. Hozzáfűzte: a Szabad Európa Rádió magyar osztályának 1956. október 22. és november 12. között elhangzott adásai­nak közzétételével napra, órára, percre lebontva pontosan lehet nyomon követni, mit tudhattak az emberek a forradalom ideje alatt. A hanganyagok nem csupán kutathatóak, de letölthetőek és szabadon felhasználhatóak.

Lukács Bea, az OSZK Történeti Interjúk Tára munkatársa felidézte: a Szabad Európa Rádió forradalom alatti adásainak felvételei csupán azért maradhattak fent, mert közvetlenül a szovjet beavatkozás után vizsgálat indult Németországban a rádió ellen, és bekérették az átjátszóállomáson rögzített adásfolyamot. A Magyar Október portálon szereplő teljes hanganyag nem csupán meghallgatható és letölthető, de az adások szó szerinti leiratát is közzétették – tette hozzá Lukács Bea.

Hanák Luca, az OSZK kutatója az adatbázisban fellelhető mozgóképes anyagokról szólva kiemelte: kezdetben kizárólag magyar operatőrök örökítették meg az eseményeket, később osztrák, lengyel, angol, amerikai, olasz és svájci stábok is érkeztek az országba. A kor technikai feltételei miatt mindössze 2–10 másodperces snitteket készítettek. Mintegy nyolcórányi mozgóképes anyag, több mint 700 filmrészlet található jelenleg az oldalon. Hanák Luca kiemelte: a fényképek és snittek egy részét még nem sikerült feldolgozni, azonosítani a helyszínt vagy a felvételen szereplő személyeket. Ezeket külön fülön keresztül érhetik el az internetezők, és ők is segíthetik a meghatározást.

A készítők távlati céljai között szerepel egy angol nyelvű változat, egy idővonal összeállítása, és tovább bővítenék az oldalt írott forrásokkal, személyes visszaemlékezésekkel, folyóiratokkal, röplapokkal. (MTI)