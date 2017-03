DÉNES IBOLYA, Uzon. Van egy nagy kutya, amely a tömbházam ablaka alatt lakott, és bár senkit sem bántott, valaki úgy megdobta egy kővel (amelyet később megtaláltunk), hogy a koponyája betörött, és az egyik szeme is megsérült. Fájdalmas nyüszítésére mentem ki, és mivel kölykei vannak, nem akartam a sorsra bízni a felépülését. Zsiga Sándorral és feleségével még aznap délután bevittük Sepsiszentgyörgyre egy állatorvoshoz (sajnos, a nevét elfelejtettem, az Olt utcában rendel), aki kimosta és bekötözte sebeit, és értesítette a szépmezői menhelyet. Rögtön ki is jöttek, és elvitték a sérült állatot, másnap pedig már reggel ott voltak a vackánál Uzonban, megkeresték a kiskutyákat, és odavitték az anyjukhoz. Mind a tíz él, és most már biztonságban vannak, nekem azonban nem megy ki a fejemből, hogy miért bántják egyesek a jámbor kutyákat is. Tudok olyan esetről, hogy fejszével, vasvillával támadtak egy-egy elkóborolt állatra, ami igazán felháborító.



SIMON ÁRON, Középajta. A március 18-án lezajlott közbirtokossági gyűlésen kialakult szócsata elvitte a hozzászólásom nyolcvan százalékát, ezért írtam meg mondandómat. Közbirtokosságunk 2016 márciusában titkos szavazással beválasztott egy odavaló mérnököt a vezetőségbe. Előző elnökünk fiatal korában bekövetkezett, váratlan halála kényszerített erre minket. Azóta panaszt tettek ellenünk a törvényszéken, egy jó hónapja a gazdasági rendőrség is ellenőriz. Jól van. Az újjáalakulás óta (2000) a legjobb évet zártuk most, a híres Szabadság-malmot megvásároltuk, és 255 ezer lej van a bankszámlánkon. Tizenöt esztendő alatt minden vitát, ellentétet az éves közgyűléseken elsimítottunk, minden ment, mint a jól olajozott kerék, mégis ide jutottunk. Nagyon elszomorít, hogy a valamikori országos első díjakat nyert faluközösség mint oldott kéve hullott szét. Ez Középajta? Hinni szeretném, hogy a következő tisztújító közgyűlésen azokat választják, akiket eddigi életük, munkájuk, magatartásuk, becsületes hozzáállásuk érdemesít a bizalomra. Azt kell nézni, hogy ki mit tett a faluért, a közbirtokosságért.

KIRÁLY SÁNDOR, Sepsiszentgyörgy. Egyik délelőtt figyelmetlenségből nem a gyalogátjárón mentem át a Gábor Áron utcán, és rögtön meg is büntetett három rendőr, akik ott álltak egy képtelenül rozsdás Dacia gépkocsi mellett, amelyre nem tudom, hogy adtak forgalmi engedélyt. Beismertem a tévedésemet, elnézést kértem, de nem érték be figyelmeztetéssel, kiróttak rám 145 lej bírságot. Rögtön mentem fizetni a helyi adóhivatalba, és ott ért a meglepetés: a hivatalnok közölte, hogy dobollói rendőrök voltak. Hát ez nagyon meglepett: húsz kilométerről jönnek be Sepsiszentgyörgy központjába büntetni? Hogy van ez?

GÁBOR TÓNI, Sepsiszentgyörgy. Jutott eszembe minap rádióhallgatás közben, hogy vajon hányan tudják városunkban, ki volt Málik József. A nevét viselő utca – amely nincs éppen az Isten háta mögött, az 1918. december 1. út szomszédságában található – méltatlanul elhanyagolt, mintegy 35 éve egyáltalán nem is javították, nemhogy felújították volna. Tudom, mert ott lakom a legközelebbi tömbházban. Vajon ki rontotta el ezt az utcát, és ki, mikor fogja megjavítani? Talán meg sem érem...