DÉNES IBOLYA, Uzon. Van egy nagy kutya, amely a tömbházam ablaka alatt lakott, és bár senkit sem bántott, valaki úgy megdobta egy kővel (amelyet később megtaláltunk), hogy a koponyája betörött, és az egyik szeme is megsérült. Fájdalmas nyüszítésére mentem ki, és mivel kölykei vannak, nem akartam a sorsra bízni a felépülését. Zsiga Sándorral és feleségével még aznap délután bevittük Sepsiszentgyörgyre egy állatorvoshoz (sajnos, a nevét elfelejtettem, az Olt utcában rendel), aki kimosta és bekötözte sebeit, és értesítette a szépmezői menhelyet. Rögtön ki is jöttek, és elvitték a sérült állatot, másnap pedig már reggel ott voltak a vackánál Uzonban, megkeresték a kiskutyákat, és odavitték az anyjukhoz. Mind a tíz él, és most már biztonságban vannak, nekem azonban nem megy ki a fejemből, hogy miért bántják egyesek a jámbor kutyákat is. Tudok olyan esetről, hogy fejszével, vasvillával támadtak egy-egy elkóborolt állatra, ami igazán felháborító.