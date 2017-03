A Kézdivásárhelyi SE csikócsapat nem tudta megismételni az előző két napi teljesítményét, és szerda este kétgólos vereséget szenvedett a Temesvári Informatikától a hazai rendezésű utánpótlás futsal Román Kupa döntőjében. A céhes városbeli együttes elvesztette fennállása első fináléját, ám a felső-háromszékiek nyertek egy összetartó, harcolni tudó csapatot és nem utolsósorban egy lelkes szurkolótábort.

Villámrajtot vett a temesvári csapat, amely a találkozó első percében már megzörgette a kézdivásárhelyi hálót (0–1). A válaszra nem kellett sokat várni, hiszen a 4. percben Albunak sikerült egyenlítenie (1–1). Sajnos, kevéssel később, a 7. percben a vendégek ismét előnyben voltak, miután Nicola duplázott (1–2). A soron következő percekben ádáz csata folyt a pályán, s Bakk góljával újra döntetlenre áll a mérkőzés (2–2). A 13. percben Rancz találatával 3–2-re vezetett a KSE, ám az első félidő hajrájában az Informatikától Nafi és Ivascu is betalált Daczó kapujába (3–4).

A második játékrész elején a temesvári együttes tovább növelte előnyét (3–5), majd a 29. percben a bánságiaktól Nicola triplázott, és ezzel 3–6-ra alakult az eredmény. A kézdivásárhelyi fiúk háromgólos hátrányban is küzdöttek, s a véghajrában Gajdó T. góljával beállították a döntő 4–6-os végeredményét.

A Kézdivásárhelyi SE szerda esti játékán meglátszott az elődöntőben kiállított Gáll hiánya, de Gazda József tanítványai így is óriásit küzdöttek, és megpróbáltak élni a kínálkozó lehetőséggel. Szép volt, fiúk, a vereség miatt nem kell elcsüggedni, hiszen az élet megy tovább, és jönnek majd újabb meccsek, újabb döntők!

A Román Kupa fináléja után a Román Labdarúgó-szövetség vezetői gratuláltak a házigazdáknak, illetve a támogatóknak a jó szervezéshez és a jó hangulatú tornához. (nagy/tibodi)