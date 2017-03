A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság közleménye értelmében Ingrid Zaarour, a hatóság volt elnöke, Remus Virgil Baciu és Mihnea Remus Iuoraş volt alelnökök, valamint a testület volt tagjai – Ingrind Mocanu, Constantin Cătălin Canangiu, Markó Attila Gábor és Theodor Cătălin Nicolescu – az ügy vádlottjai. Hivatali visszaélésben való bűnrészesség miatt ugyanakkor vád alá helyezték Gheorghe Vişoiu és Doina Tudose becsüst is.

Az ügyészség szerint 2008 októberében a hatóság akkori vezetői, valamint a bizottság egykori tagjai, a jelenlegi vádlottak elfogadták Doina Tudose becslését egy 1250 négyzetméteres, kárpótlás tárgyát képező telek értékére vonatkozóan, noha a szóban forgó telek értékének felbecsülését meg kellett volna ismételni, ugyanis az ingatlant Tudose közel kilenc és fél millió lej (az akkori árfolyamon 2,6 millió euró) értékűre becsülte fel, ami a terület piaci árának háromszorosa volt. Az államot így több mint hatmillió lejes kár érte – állítják az ügyészek.

A vádhatóság szerint sérült az ingatlanok felértékelését szabályozó törvény és az erre vonatkozó európai normák is. A szóban forgó telek értékére vonatkozó jelentést Gheorghe Vişoiu, a hatóság értékelő szakembere is jóváhagyta, noha a vádlottaknak, azaz a kártérítési bizottság tagjainak és a hatósági becsüsnek kötelessége lett volna felülvizsgálni a Tudose Doina külső értékelő által összeállított okiratot, és az ebben megszabott értéket hasonló ingatlanok valós adásvételi árával összevetni – állítja az ügyészség.

Markó Attila ellen távollétében folyik az eljárás, a volt RMDSZ-es képviselő több éve elhagyta az országot. Ellene nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.