Ismeretlenek lemázolták Maroshévíz összes kétnyelvű helységnévtáblájának magyar feliratát – számolt be tegnap a Maszol.



A hírportál Bodor Attila Bélától, az RMDSZ maroshévízi szervezetének elnökétől értesült az esetről, aki szerint egy szervezetten elkövetett rongálásról van szó, mivel kedd reggelre virradóra az összes tábla ugyanolyan bronzfestékkel volt befújva. A politikus abbeli aggodalmának is hangot adott, hogy a rongálás nem áll meg a helységnévtábláknál, és más magyar feliratok is áldozatul eshetnek. Egyelőre a helyi rendőrség vizsgálja a történteket, de a prefektúrától is segítséget kérnek.