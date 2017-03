A felmérésből kiderült: a katalán autonóm közösség önállósodási törekvéseit 44,3 százalék pártolja. A megkérdezettek 5,6 százaléka mondta azt, hogy nem tud dönteni a két lehetőség között, 1,6 százalékuk pedig nem válaszolt a feltett kérdésre. A véleménytanulmányi központ (CEO) legutóbb decemberben végzett hasonló kutatást, akkor 45,1 százalék volt a függetlenséget ellenzők aránya, míg 44,9 százalék támogatta az elszakadást Spanyolországtól.

A mostani felmérésben rákérdeztek a népszavazás támogatottságára is. Eszerint 50,3 százalék véli úgy, hogy referendumon kell megkérdezni az embereket a függetlenségről, még akkor is, ha a spanyol állam azt nem hagyja jóvá. 46 százalék viszont elutasítja az egyoldalúan kiírt népszavazást. A megkérdezettek 23,3 százaléka támogatná a referendumot, ha annak megrendezését a spanyol központi kormány is pártfogolná, 27,7 százalék viszont teljesen elutasítja azt.

A felmérést március 6-a és 21-e között végezték 1500 ember megkérdezésével Katalóniában.