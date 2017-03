Vass Mária, a megyei szociális gondozói és gyermekjogvédelmi igazgatóság vezetője elmondta: a beruházás 581 213 lejes költségének 85 százalékát a munkaügyi minisztérium biztosította a nappali és rezidenciális központok felújítási programja részeként, a 15 százalékos önrészt a megyei tanács állta. A létesítmény­ben – amelynek hivatalos neve Sepsiszentgyörgyi Közösségi Szolgáltatási Komplexum – három különböző egység fog működni. Visszaköltözik az ideiglenesen az Árvácska Óvodába áthelyezett nappali központ, ahol 6 órától 18 óráig foglalkoznak az óvodáskorúakkal, déltől pedig a kisiskolásokkal, szintén 18 óráig. Azokat a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeket fogadják, akik kis keresetű nagycsaládból származnak vagy csak egyik szülőnek van munkahelye, illetve egyedül neveli a gyermekét. Az anyás központban olyan lányanyák lakhatnak hat hónapig, akiket a családjuk nem fogad be, és egy évnél kisebb babát nevelnek egyedül, ha két gyermekük van, akkor legalább az egyik egy év alatti. Számukra tanácsadást is biztosítanak, ugyanis az épületben működik egy tanácsadói koordináló központ pszichológussal, szociális munkással, akik a házban felmerülő szakmai kérdések mellett hat családi típusú gyermekotthonban is ellátják a szakterületükhöz tartozó feladatokat.

A tegnapi avatón Tamás Sándor megyeitanács-elnök elmondta, a fenntartásukban lévő gyermekjogvédelmi rendszerben ötszáz alkalmazott dolgozik, akik 1700 elhagyott és árva gyermekről gondoskodnak, számuk az elmúlt években folyamatosan növekedett, ezzel arányosan a rájuk fordított költségek is emelkednek, de az önkormányzat felelősséget érez irántuk, és továbbra is biztosítja számukra a megfelelő ellátást. Régebb a családok szégyellték a lányanyákat, eldugták őket, de ma már nem így van, róluk is gondoskodnak – mondotta Tamás Sándor.

A három egységet befo­gadó épület felújításának tervét Szántó Emese készítette, a kivitelező a Zöld Út Kft., az udvar és a játszótér rendbetételét, új kerítés építését a Deichmann vállalkozás tá­mogatta 10 400 euróval. Faragó Pálma házvezetőtől megtudtuk, a gyermekek máris költözhetnének, az anyás központba túljelentkezés van, egyelőre azonban az alkalmazottak körét kell bővíteniük, még három nevelőre, egy egészségügyi asszisztensre és adminisztrátorra van szükségük.